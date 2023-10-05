家登獲客戶追單 第4季營收將創新高

晶圓傳載方案廠家登（3680）受惠於晶圓代工廠及IDM廠追單，EUV Pod及FOUP出貨同時放量，法人預期9月營收將持續拉升，第4季營收將創歷史新高。由於3奈米先進製程明年投片量拉高，對EUV Pod需求將明顯回升，家登對明年維持樂觀及優於今年展望。

由於AI晶片需求暢旺，5奈米及3奈米先進製程產能利用率看到回升，而英特爾開始量產採用EUV技術的4奈米Intel 4製程，家登可說直接受惠，EUV Pod及FOUP獲客戶持續追單，且出貨開始明顯拉高，對營收成長帶來直接助益。

至於近期中國半導體廠積極建置產能，家登FOUP訂單應接不暇，事實上，家登已宣布將投資人民幣1.075億元收購昆山川口塑膠，第4季就可貢獻FOUP產能並帶來營收貢獻。

家登跨足航太事業也有新進展，鎖定航太操縱控制器桶身的液壓管件（Barrel），應用在飛機液壓系統和流體系統並已取得大廠訂單，如今美國FAA核准開始測試，加上客戶指定供應商，毛利率優於預期，今年航太事業將可貢獻0.5億元，明年可望成長3倍達2億元。

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