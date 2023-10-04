華為若成比蘋果、三星還整合的公司 陸行之直呼「可怕」：產業版圖改變

彭博報導點名漢唐（2404）、亞翔（6139）、崇越（5434）、矽科宏晟（6725）4家台廠協助華為設廠，資深半導體產業評論家陸行之今（4）日在臉書發文提出看法，「感覺彭博社有點擴大解讀美國技術管制」，「假設用10年來布局，華為有可能將成為比三星及蘋果還整合的手機及科技產品製造商」，對此，陸行之以「可怕」來形容，他同時認為，假如真的成功，「預計各種產業版圖也將變化」。

彭博點名的4家台廠都是知名廠商，漢唐是台積電（2330）重要協力廠，並且赴美國協助台積電興建美國新廠；亞翔長期與聯電（2303）合作，承接相關廠務工程；崇越為設備材料通路商，長年在台代理日本矽晶圓大廠信越產品；矽科宏晟是由日本關東化學集團與台灣宏晟科技合資創立，主要業務為廠務供應系統整合。

針對彭博的報導，陸行之在臉書發文表示，根據先前的了解，美國禁令是不能使用美國（後來擴大到ASML， 日本，韓國) 半導體邏輯及存儲記憶體製造技術（設備，材料）賣東西/賣服務給華為，美國設計公司也不能賣高檔AI晶片給中國大陸公司。

陸行之說，這些跟處理廢水工程、蓋廠房、蓋潔淨室無關，除非這些工程中有用到美國的蓋廠獨門技術或美國製造的零組件，這確實屬於灰色地帶需要禁止。

陸行之進一步指出，美國商務部禁止美國公民或綠卡持有者，協助中國大陸半導體產業相關技術發展及任職，但沒有包括台灣企業員工。

陸行之認為，感覺彭博社有點擴大解讀美國技術管制，還是期待和希望未來美國擴大技術管制，希望台灣乾脆禁止任何公司跟華為往來，最好也禁止台灣公民或台灣永久居留者，協助中國大陸半導體產業相關技術發展及任職才有效，還有當然也會希望我們禁止一切只有台灣技術的設備材料廠賣產品給華為。

陸行之舉例，在中美技術戰持續擴大之下，美國都可以還沒給獎勵，就強押著T同學（指台積電）去工會勢力大、成本高昂的美國設廠投資5/3nm，「當美國老大哥有天要求我們限制台灣企業，台灣人跟華為，中芯，及其他重點公司不能有任何商務往來，你都不要覺得奇怪」。

陸行之強調，看起來華為認為下單中芯代工還不行，還要自己建廠才夠，「假設用10年來布局，華為有可能將成為比三星及蘋果還整合的手機及科技產品製造商，從作業系統、韌體、晶片設計、製造、封測、零組件、系統設計/製造/品牌/銷售全包的產品公司，可怕」。

陸行之認為，假如真的成功，華為提供被列入黑名單的公司鴻蒙軟件、晶片外售、晶圓代工服務也是有可能，預計各種產業版圖也將變化。

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