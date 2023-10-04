矽格營收／9月13.85億元、月增近2% 續創今年次高

IC封測廠矽格（6257）今（4）日公告今年9月營收13.85億元，較上月增加近2%，比去年同期減少近約11%，續創今年單月次高。

矽格表示，近幾個月營收持續上揚符合預期，9月營收維持高檔續創今年次高，主要原因是客戶的AI晶片、高速運算晶片（HPC）及車用晶片供給持續穩定，手機晶片觸底反彈後明顯回升。矽格累計今年前九個月營收114.7億，和去年同期相比下滑21%。

時序進入今年第4季，矽格指出是慣常淡季，預期在假期效應及客戶產能調配等因素下，該季營收續成長將不易達成。

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