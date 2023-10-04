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壁扇「MIT、節能標章雙認證」？公平會開罰廣告不實

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會日前委員會議通過，網路家庭國際資訊股份有限公司及質森活國際有限公司於PChome24h購物網站銷售「MIT、節能標章雙認證【Qlife質森活】12吋DC節能遙控工業風黑色壁扇(WF211Q)｜Q小黑」商品，廣告刊載「節能標章」，但該標章已逾期失效仍登載，違反公平交易法第21條第1項規定，處網路家庭公司及質森活公司各新台幣8萬元罰鍰。

公平會表示，網路家庭公司及質森活公司於上述廣告宣稱「節能標章」，予人案關商品獲有節能標章認證的印象，而家電商品是否獲有節能標章認證，會影響消費者對其省電或運轉效率的信賴度，進而參考作成交易決定；但上述商品的節能標章使用證書有效期間自110年1月15日起至110年11月30日止，質森活公司在該證書期限屆滿後並未重新取得節能標章驗證，廣告卻仍宣稱「節能標章」，已與事實不符，違反前述公平交易法規定。

公平會提醒業者，商品節能標章具有使用期限，業者應適時檢視廣告內容是否與所宣稱相符，以免觸法受罰；另外，也建議消費者於購買家電商品前，可至節能標章全球資訊網(https://www.energylabel.org.tw/)查詢該商品節能標章的有效期限，以保障自身權益。

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