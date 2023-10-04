彭博調查報導：4台商協助華為相關企業建廠

彭博調查報導，漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等四家台廠協助與華為有關聯的企業，在大陸深圳建設晶圓廠基礎設施。美國正對對華為加強技術管制，市場憂心美中角力延燒到半導體設備端，尤其四家台廠已進入美方「雷達區」，若遭列入黑名單，不利日後拓展業務。

對於彭博相關報導，崇越昨發布聲明澄清，僅進行環保工程。漢唐指出，旗下大陸子公司江西漢唐承接昇維旭內裝改造小型工程。亞翔則表達「暫不回應」；矽科宏晟透過總機表示，「主管開會中，可上官網留言」。

彭博點名的四家台廠都是業界知名廠商，其中漢唐是台積電重要協力廠，並前往美國協助台積電蓋美國新廠；亞翔長期與聯電合作，承接相關廠務工程，近期是台股飆股之一；崇越為設備材料通路商，最知名為長年在台代理日本矽晶圓大廠信越產品；矽科宏晟是日本關東化學集團與台灣宏晟科技合資創立，主要業務為廠務供應系統整合。

經濟部長王美花昨對此表示，初步判斷台廠未違反我國禁止關鍵技術赴陸規範；至於是否違反美國法規，還要詢問廠商、了解其樣態。她提醒業者除了遵守台灣法規外，也要符合美國實體清單管制，留意供應鏈風險。

經濟部指出，目前華為相關公司共有一四一家遭納入美國實體清單。

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