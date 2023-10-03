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台灣自研射頻晶片1秒可追衛星 比Starlink快3倍

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
台灣自主研發的地面設備陣列天線射頻晶片，1秒就可以追到衛星，比Starlink還快。圖／經濟部提供
台灣自主研發的地面設備陣列天線射頻晶片，1秒就可以追到衛星，比Starlink還快。圖／經濟部提供

經濟部產業技術司今日在ITRI ICT TechDay，展出超過20項創新科技成果，並宣布自主研發低軌衛星地面設備系統，其中包含第1顆國內自主開發之地面設備陣列天線射頻晶片，追星速度較Starlink快3倍。

經濟部產業技術司司長邱求慧指出，台灣資通訊產業位居國際重要地位，依據MIC統計臺灣2023年資通訊硬體產值約2260億美元，約占全球比重3.8%，顯示台灣在全球資通訊科技和製造領域的實力

此次在ITRI ICT TechDay上有4個亮點，第1項是台灣第1套自主開發的地面接受設備射頻晶片，工研院研發高速追星技術，突破衛星高速飛行、距離、環境等難題，此技術1秒可追蹤到衛星，比Starlink實測的3秒還快，傳輸速度上，實測下載速率高達200 Mbps，可比肩於歐洲(烏克蘭)Starlink目前服務實測的下載速率180 Mbps，目前經濟部已協助國內廠商掌握自主地面設備技術，並打入國際前三大衛星廠商。

第二項是「Janus智能資安管家」，不同於傳統身分辨識的資安手法，Janus以物聯網行為識別技術，多面向自動歸納聯網設備正常行為，排除異常行為。相較過去防火牆識別身份的作法，改從行為控管，若行為單純的聯網產線機台或醫療設備，出現特殊行為時，Janus即會提出警示。

第三項為「智慧座艙V2X See through」，工研院創新專利研發「V2X See through」技術，結合V2X車載通訊、影像辨識、影像縫合技術，提供駕駛前車的穿透融合影像，透過車載裝置、運用5.9 GHz ITS專用頻段於車間互傳訊號，即可掌握前方車輛視角的行車影像。

第四項為5G O-RAN微基站系統，突破產品升級所面臨到散熱、訊號失真、與波束成型等難題，提升台灣在高功率與多天線基站自主研發能力，滿足大覆蓋面積、大容量、高互通與高整合等產品需求，該技術已技轉廠商產品化並進軍國際生態系。

經濟部 資通訊 Starlink

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