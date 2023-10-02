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出手承接英特爾NUC業務 一向不愛併購的華碩有何盤算？

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
華碩電腦共同執行長許先越（左）與英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Holthaus（右）正式交接Intel NUC新一代運算單元業務。華碩提供
華碩電腦共同執行長許先越（左）與英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Holthaus（右）正式交接Intel NUC新一代運算單元業務。華碩提供

華碩（2357）10月2日宣布迎娶英特爾NUC產品線，業界估該部門年產值約120~130億元，市場占有率約3成，將成為華碩進軍AIOT物聯網業務大補丸，目前Intel NUC是3公升以下迷你電腦品牌龍頭，隨ASUS NUC品牌於2024年1月上陣，華碩還接收英特爾百人團隊，能否無縫接收英特爾這群商用貴客關鍵就看2024年。

看好萬物連網及邊緣運算應用浪潮，華碩2019年底將原AIoT部門擴充升級為「智慧物聯網事業群（AIOT）」，與系統產品事業群及開放平台事業群（板卡業務）並列三大事業群（BG），顯示對其重視度，而今年該部門出手「承接」英特爾NUC產品線，也讓外界訝異華碩一向不愛併購，此次出手有何盤算？

華碩AIOT事業群在此次承接NUC產品線後，在智慧物聯網事業群（AIOT BG）下成立NUC事業部，並把Mini PC相關業務都併到該部門，未來該部門70~80%業務為英特爾平台的NUC，另外2~3成業務為非英特爾平台產品，由於NUC在國際迷你PC（3公升以下的小電腦）市場排名第一，市占率25~30%，承接該業務將使華碩AIOT部門年營收上看190億元。

全球迷你電腦市場產值上看500億元，除英特爾NUC品牌外，惠普、聯想、戴爾、輔信（2405）、華碩都有跨入，過去這些品牌除自行開發迷你電腦，也會跟英特爾購買NUC整機或板卡模組，故未來這些客戶有代工或客製化需求，都將跟華碩購買或由華碩提供代工服務，華碩表示會利用Intel NUC既有代工廠供應鏈(目前為和碩（4938）及精英)，華碩本身mini PC也有中國大陸、台灣、越南廠可以支援。

有別於傳統部門併購，此次華碩承接英特爾NUC產品線的合作方案相當特別，據了解，由於英特爾為聚焦核心業務，原計畫關閉該產品線，在華碩有意接手後，雙方洽談由「授權華碩研發生產銷售」方式繼續NUC產品的生命，華碩除接手10～13代NUC產品線，並將負責14代NUC新品研發，並提供客戶7代起NUC產品線的技術服務支援，至於過去英特爾已經賣出的NUC產品有3年保固，將由英特爾繼續負責服務。

在2023年9月1日起，華碩開始提供客戶NUC報價，10月1日起開始交貨，但因新品研發驗證需要時間，所以到2023年12月底的過渡期，華碩會先買賣英特爾Intel NUC產品，ASUS NUC產品線預計2024年初才會推出。

華碩除被授權可以研發生產銷售NUC電腦，並已接收英特爾約100名產品研發相關人力，使NUC部門人力達150~160人，AIOT智慧物聯網事業群總經理許祐嘉透露，英特爾要授權NUC產品時有三個目標，包括期望繼續服務既有客戶、維持現有團隊、繼續投資，裡面都與華碩一致，故雙方一談即合。

華碩目前AIOT部門內部有約100多位AI相關軟體研發人力，加上總部也有AI單位約300位工程師，華碩智慧物聯網事業群共同總經理張權德表示，未來這些AI應用正需要AIOT載具才能落地，加速AI應用推廣也是未來AIOT事業群的最大期許。

華碩AIOT事業群在內部屬於策略性業務，每年均期許高速成長，今年在承接NUC產品線後，能否取得既有NUC客戶的信任，進而讓這群商業客戶願意從Intel NUC品牌繼續挺到ASUS NUC品牌，關鍵就在2024年。

華碩與英特爾舉行簽約儀式，宣布承接NUC產品線並發揚光大，英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Holthaus為表示重視親自來台簽約，華碩董事長施崇棠也親自出席記者會。王郁倫攝影
華碩與英特爾舉行簽約儀式，宣布承接NUC產品線並發揚光大，英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Holthaus為表示重視親自來台簽約，華碩董事長施崇棠也親自出席記者會。王郁倫攝影
華碩NUC三大巨頭：華碩智慧物聯網事業群共同總經理許祐嘉（右1）、張權德（中）、NUC負責人趙國維（左1）。王郁倫攝影
華碩NUC三大巨頭：華碩智慧物聯網事業群共同總經理許祐嘉（右1）、張權德（中）、NUC負責人趙國維（左1）。王郁倫攝影
英特爾開發的NUC電競產品線。王郁倫攝影
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華碩 英特爾 AI

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