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跨入遊戲串流新世代 圓剛首款支援 HDMI 2.1 USB 影像擷取盒搶市

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓剛（2417）宣布推出首款支援HDMI 2.1的USB擷取盒- LIVE GAMER ULTRA 2.1 實況擷取盒GC553G2。這款新產品為全球的遊戲串流體驗帶來革命性的改變，更帶來前所未有的高清晰度和流暢的遊戲體驗。

全球遊戲串流玩家引頸期盼針對最新遊戲和次世代主機需求的遊戲串流解決方案， Live Gamer ULTRA 2.1 的推出正好滿足這需求。這款高性能擷取盒充分發揮 HDMI 2.1 技術的威力，提供最高 4K144. HDR/VRR 的Pass-Through優異影像品質，確保遊戲過程的每一刻都以令人驚艷的清晰度和流暢度傳輸。此外Live Gamer ULTRA 2.1 GC553G2 支援 4K60 超高畫質，為遊戲玩家營造絕佳的遊戲實況，體驗遊戲中的每一精彩瞬間。

圓剛科技業務暨行銷副總經理莊善雯表示，我們相信每位遊戲玩家都應該擁有展現他們技能和熱情的最佳工具。透過這款新的Live Gamer ULTRA 2.1 GC553G2，將遊戲串流和擷取提升到一個嶄新的水準，我們的目標是確保玩家在遊戲的每一個關鍵時刻，清晰地紀錄並分享那些璀璨的榮光瞬間，絕不延遲任何一幕精彩畫面。

除了充分利用最新的HDMI 2.1技術，「Live Gamer ULTRA 2.1」的獨家軟體Gaming Utility也有其與眾不同之處，不僅讓串流玩家可以自訂「Live Gamer ULTRA 2.1」的RGB燈效，還能與主要的RGB生態系統同步，讓直播玩家能夠將個人風格融入他們的遊戲設置中。另外，「Live Gamer ULTRA 2.1」也提供一個Party Chat的功能，讓串流的玩家能與隊友進行即時互動，並在遊戲過程中錄下聊天內容。

生態 軟體

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