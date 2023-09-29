鴻海談納智捷n7：第四季進入量產、1月起陸續交車

鴻海旗下鴻華先進今（29）日表示，關於MODEL C開發進度，目前量產、交付客戶時程不變，後續關於N7車款相關事宜，由客戶端（LUXGEN）依新車上市規劃統一說明。按目前規劃，預計今年第四季進入量產，1月起陸續交車。

裕隆城昨日開幕，裕隆執行長嚴陳莉蓮特別搭乘納智捷LUXGEN n7電動車試裝車驚喜現身；不過裕隆透露LUXGEN n7仍在進行很多測試，坦言年底量產有相當的難度。裕隆汽車總經理姚振祥說，自駕需要較長時間測試，尤其大家都沒有足夠經驗，和安全相關的產品，還是要謹慎一點。他認為，年底前大量交車有相當難度，會先以集團內部實測為主。

今日鴻海旗下鴻華先進指出，目前電動車相關開發進度穩定，MODEL C開發進度，目前量產、交付客戶時程不變；LUXGEN n7車款相關則預計第4季進入量產，明年1月起陸續交車。

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