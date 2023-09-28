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AI算力革命 林百里：很多台廠有機會

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

廣達董事長林百里昨指出，AI算力需求如今每三個月就翻一倍，已超越兩年翻一倍的半導體摩爾定律，證明AI算力革命正加速超越摩爾定律，如今科技四巨頭MAMA（微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜）也加速投入、廝殺，隨著GPU超級算力崛起，半導體先進製程的進展正協助算力成長，當台灣最強的硬體供應鏈交互整合，除了護國神山（台積電），還有很多廠商都有機會。

台灣區電機電子工業同業公會昨舉辦「AI巨浪來襲｜AI技術與應用展望論壇」，電電公會理事長李詩欽、鈺創科技董事長盧超群、林百里、微軟總經理卞志祥都提出對AI的最新看法，除了重申看好AI長線趨勢，但也對AI的技術瓶頸、硬體革新、台灣人才不足等面向提出憂慮。

電電公會理事長李詩欽指出，新冠疫情後有七大重大變革持續發展，第一就是生成式AI，第二是量子運算、第三是超導體。其中AI已是世界潮流，過去台灣廠商及電電公會的成員提及AI都較著重硬體，但未來應聚焦軟硬結合、提供解決方案，扮演更好的角色。

盧超群進一步以「倚天劍、屠龍刀」描述AI加上半導體的威力，強調「AI加上半導體就像是金庸小說的倚天劍、屠龍刀，台灣身在江湖，未來大家不只要大戰、還要上下游互助，練出真本事」。

IDC研究報告指出，未來五年全球在AI領域的投資金額將超過三千億美元，科技巨擘微軟、Google、Meta都將AI作為研發核心，持續進行各種創新與探索，產業也面臨AI科技革命與數位轉型挑戰，但李詩欽看好台灣在全球ICT產業具備優勢，隨著AI技術發展及不斷上升的高階晶片需求，台灣若能把握AI浪潮，也意味在未來半導體、製造、醫療和零售等產業，能開創嶄新機會。

但林百里、盧超群和卞志祥都憂心台灣尚有人才不足等問題，林百里重申未來「AI力即國力」，會應用在生活、工作等各種層面，影響全球三億人的工作，但台灣學子是否具備使命感、找出人生方向，且又能具備與AI共存共榮的能力，還需更多產業界及學校加速投入。台灣社會能否「以人為本」並投入足夠研究經費和教學方向以推動發展，也尚待準備。

近日訪台的Landing AI 創辦人吳恩達昨天在台杉投資舉辦的論壇也提到，三年內生成式AI所創造的全球市場總體產值會增加一倍以上。他說，有了iPhone，人們才想出如何成立Uber、Airbnb等企業；AI領域同樣機遇正在重演，且這波生成式AI並非科技業專利，很多產業都能享受到好處，尤其台灣在半導體製造、工業製造等優勢，讓台灣比矽谷更有機會。

半導體 林百里 李詩欽

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