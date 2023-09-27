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面對景氣波動 電電公會李詩欽：做好2前提、很快好轉

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影

面對全球景氣帶來的衝擊，電電公會理事長李詩欽今（27）日受訪時指出，景氣總是有循環，據自己觀察，只要做好「創新發展」、「資安防線」兩大前提，景氣很快就會復甦、各種問題也不會長期困擾我們太久，除了經濟面的問題之外，還有很多非經濟面的問題，大家都不能低估帶來的影響。

電電公會理事長李詩欽指出，AI對未來年輕一輩的人，影響更大，並帶動整個人類價值的發展，自己也希望讓企業都可以提早準備。而在經濟上AI所引發的資安問題，其實一直都在，雖然在大家還沒有朗朗上口之前，都沒這個快出現問題，他認為，AI 帶來的益處，遠遠超過帶來的負面影響。

AI（人工智慧）帶來的滔天巨浪已襲捲全球，投資大眾紛紛將目光聚焦到相關技術應用層面上，隨著各種雲端運算商機如雨後春筍般冒出，電電公會今日於台北君悅酒店舉辦AI論壇，邀請到被外界喻為「AI 先行者」的廣達（2382）董事長林百里，分享市場上最新的應用技術，還有在AI最新趨勢及展望，吸引各界關注。

AI 景氣 李詩欽

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