平價折疊機 下個戰場

研調機構Counterpoint Research發布報告指出，三星、華為將在明年打造售價六、七百美元（約新台幣1.9萬元至2.2萬元）的平價折疊手機。法人認為，售價下滑有望提升折疊手機市場滲透率，對台積電、大立光、兆利、富世達等折疊手機供應鏈有利。

業界人士指出，目前市面上折疊手機價位多落在1,000美元（約新台幣3.2萬元）以上，若品牌廠能推出平價版產品，對消費者具有一定程度的吸引力，尤其若由三星、華為等知名品牌廠帶頭推平價款折疊機，在品牌效應加持下，消費者更容易埋單。

市調機構集邦科技（TrendForce）預估，2023年全球折疊手機出貨量將達1,980萬支，市場滲透率約1.7%。外資摩根士丹利先前也出具報告預估，2022年至2025年全球折疊手機年複合成長率（CAGR）將達45%，預期2025年出貨量上看4,950萬支。

現階段全球折疊手機由三星稱霸，華為、OPPO在內的陸系手機廠緊追在後，Google也推出首款折疊機「Pixel Fold」，蘋果也傳出正在秘密打造折疊iPhone，顯示折疊手機已逐漸成為品牌業者的主戰場。

業界人士認為，過往折疊手機市場滲透率較低，主要仍是售價普遍較高，此若平價折疊手機明年順利問世，並獲得消費者青睞，出貨量有可能繳出比研調機構或外資法人預期高的成績單，不排除有機會呈現倍數成長，對零組件供應鏈而言是一大利多。

就供應鏈來看，台積電主要供應各大折疊手機品牌商核心處理器代工製造，大立光供貨高階鏡頭模組，兆利與富世達則提供折疊機關鍵零組件軸承，預料都將受惠。

Counterpoint Research預測，全球折疊手機市場將在2023下半年大幅成長，平價折疊手機時代有望在2024年開啟，主要由三星和華為的入門級款帶動，預計入門級折疊手機價格將在600美元到700美元左右，讓消費者更容易接受。

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