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英業達總部年減碳量超狂 首入圍零碳標竿就獲獎

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達集團士林總部，記者吳康瑋／攝影
英業達集團士林總部，記者吳康瑋／攝影

2023臺北市零碳標竿獎得獎名單出爐！代工大廠英業達（2356）打敗數十家指標大廠，首次入圍就一舉拿下「零碳典範獎」成業界黑馬，主辦單位公布，英業達位於士林的總部大樓，透過「電信交換機更新、機房氣流調整與賣場空調與照明管理」等節能措施，讓原本製造代工生產線龐大的排碳量大減，降低幅度相當可觀，實屬替產業界樹立良好的零碳標竿，也成為今年「典範獎」的不二人選。

根據英業達發布的年度「永續報告書」顯示，公司為減緩因營運排放之溫室氣體所造成的環境衝擊，已於 6 個廠區導入 ISO 50001 能源管理系統，且 PSG 廠區 ( 桃園電腦廠、墨西哥廠 ) 也將逐步導入，並持續推動節能減碳方案，以有效減少溫室氣體之排放，而公司去年共推19 個節能方案，節省189萬餘度電；等於減少933公噸二氧化碳排放量。

英業達近年已啟用「資訊中心機房節能 (PUE)」，據公開資料顯示，去 (2022) 年士林總部 (IET) PUE 為 1.612，較 2021 年 (PUE=1.62) 減少 0.49%、較2019基準年 (PUE=1.72) 減少 6.28%。此外，英業達士林總部 2022 年節能 (EUI) 為 127.42( 千度 / 千平方米 )，相較於 2014 年 ( 基準年 ) 的 153.7( 千度 / 千平方米 ) ，降低 17.10%，相當驚人。

對此，台北市政府產業發展局與環境保護局今（25）日在台北國際會議中心舉辦「2023臺北市零碳標竿獎」頒獎典禮，表彰包括英業達在內的所有在地工商業者，感謝他們以實際行動落實能源設備改善，積極友善環境，建置再生能源裝置，樹立零碳標竿；此次工商產業組參賽計32家企業，共省下817萬度電，減碳量達4,159公噸，相當於11座大安森林公園的碳吸附量。

產業局表示，面對極端氣候與淨零排放等挑戰，企業轉型成為重點，本(112)年度將持續委託財團法人台灣綠色生產力基金會提供工商業免費節能評估輔導，協助企業落實節約能源，今年減碳成果豐碩，節能成效優異單位藉此分享節能成功經驗，以企業影響力激發各界仿效，使低碳節能生活形成全民運動，與北市共同邁向零碳願景。

台北市產發局今日舉辦「2023臺北市零碳標竿獎」頒獎典禮。記者吳康瑋／攝影
台北市產發局今日舉辦「2023臺北市零碳標竿獎」頒獎典禮。記者吳康瑋／攝影
英業達集團士林總部，記者吳康瑋／攝影
英業達集團士林總部，記者吳康瑋／攝影
英業達集團士林總部，記者吳康瑋／攝影
英業達集團士林總部，記者吳康瑋／攝影
台北市產發局今日舉辦「2023臺北市零碳標竿獎」頒獎典禮。記者吳康瑋／攝影
台北市產發局今日舉辦「2023臺北市零碳標竿獎」頒獎典禮。記者吳康瑋／攝影

英業達 減碳

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