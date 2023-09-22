日月光代子公司矽品公告 決議投資100%子公司新台幣約7.9億元

全球封測龍頭日月光投控（3711）今（22）日代子公司矽品公告，其董事會決議投資子公司Siliconware Precision Malaysia Sdn. Bhd.，交易總金額達2,500萬美元，折合新台幣約7.97億元，具體目的是長期股權投資。

日月光投控表示，Siliconware Precision Malaysia Sdn. Bhd.與公司的關係，是矽品持股達100%的子公司，此次的有價證券投資占總資產落在10.03%，占歸屬於母公司業主之權益約在12.71%。

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