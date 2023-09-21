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友達、智崴攜手 打造首座 Aniverse 漫遊者實境體感基地

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

友達（2409）宣布與體感遊樂設備廠智崴資訊（5263）攜手，運用 ALED 無縫拼接先進顯屏技術，正式啟動位於基隆 Aniverse 漫遊者實境體感基地，打造全台最大戶外裸視3D LED 弧形螢幕，將3D立體動畫活躍於頂樓外牆。

隨著AI浪潮席捲全球，日常生活場景逐步移轉至線上，構築虛擬實境交錯世界，各式 AR/VR 擴增實境體驗技術崛起，帶動元宇宙娛樂體驗場域落地。

看準疫後實體消費力復甦、主題樂園及觀光旅遊市場蓬勃發展，智崴匯聚多年遊樂設備產業經驗能量，集結友達先進顯屏技術及優異軟硬體整合力，將國外廣受好評的 LED 沉浸式模擬座艙及飛行船等遊樂設備，移師基隆火車站。

友達光電技術長廖唯倫表示，「相較傳統投影技術，LED 擁有空間、外型不受限之優勢，可提供虛擬遊樂設施巨型沉浸式感受。同時，友達 ALED 超高動態對比的優異畫質表現，更有效展現與現實世界幾無區別的虛擬空間。很榮幸友達穩定可靠的 ALED 技術，能與生態圈夥伴智崴攜手打造新穎的遊樂設備場域，共同刷新元宇宙體驗新指標。」

智崴董事長歐陽志宏表示，「智崴致力創新遊樂設施、整合娛樂系統以提供引人入勝的動態表現。與友達攜手合作多年，透過不斷精進、創新產品設計，成功滲透全球市占率，這次進軍基隆，期望將基隆打造成前進世界各地的示範基地。」

友達 LED 智崴

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