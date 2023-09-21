聯發科「小金雞」達發10月底掛牌上市 蔡明介向外界喊話展信心

聯發科（2454）旗下的IC設計新兵達發科技（6526）預計將於10月底掛牌上市。聯發科董事長蔡明介特別以預錄影片發表向外界展示對達發未來發展的信心，蔡明介說，達發科技的產品定位還有許多成長機會，加上與母公司攜手展現大小平台、分工合作的優勢，一定可以贏得市場青睞、客戶信任，與客戶共同成長。

聯發科董事長蔡明介表示，達發科技是由「網通基礎建設」與「高階 AI 物聯網」的團隊強強聯手，與聯發科技母公司是大小平台、分工合作的定位。達發科技的組織規模有「彈性」、「靈活」的特質，可以「快速」回應客戶需求。此外，核心團隊都有超過 20 年的經驗，客戶已經遍佈全球。

蔡明介指出，達發科技的產品定位還有許多成長機會，加上與母公司攜手展現大小平台、分工合作的優勢，一定可以贏得市場青睞、客戶信任，與客戶共同成長。

達發科技董事長謝清江表示，達發科技是「網通基礎建設」與「高階 AI 物聯網」的 IC 設計公司，有超過20年產業經驗的團隊。達發科技選擇有迭代、有門檻的技術，研發高價值、高毛利的晶片，持續將先進技術的創新能力，轉化成客戶產品的競爭力，在全球領導品牌中已擁有許多指標客戶。

謝清江說，過去6年，公司毛利成長 17 個百分點，未來三年，目標市場年均複合成長率為 13％，我們會一步步穩健地贏得市場。我們以全球第一線客戶為學習對象，與客戶共同成長，並將營運成果回饋給股東，是我們全力以赴的目標。

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