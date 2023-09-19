中科推動智慧工安防護、健康照護 創造園區永續發展

照顧園區逾5.6萬餘名員工的身心健康，中部科學園區管理局今（19）日舉行「智慧工安防護、園區健康照護」成果發表，中科管理局長許茂新宣布，中科園區的工安防護及健康照護，已全面升級為Al智慧的管控與服務。

中科管理局近年來積極輔導園區廠商運用AI影像辨識及虛擬實境等技術，輔助防災措施及提升安全衛生管理成效。同時引進中國醫藥大學附設醫院在園區設置中科員工診所，辦理勞工健康保護及醫療服務，有效提升中科園區各事業單位的職業安全衛生管理績效，並促進勞工健康照護。

今天的「智慧工安防護、園區健康照護」成果發表，邀請友達光電（2409）分享相關工安運用AI科技成果，再由中國醫藥大學附設醫院展示復健機器人及中西醫整合療法等創新肌肉骨骼傷害治療與復健方案。

此外，也提供互動體驗，說明中科管理局應用「勞動部勞動及職業安全衛生研究所」虛擬實境(VR)系統，辦理化學品危害通識訓練課程的成果。

中國醫藥大學附設醫院中區體系院所副院長李建智表示，中國醫藥大學附設醫院為台灣唯一獲得全球頂尖智慧醫療獎-「HIMSS戴維斯卓越獎」，並獲《Newsweek 》評比為世界最佳醫院，以卓越的醫療團隊協助科學園區永續經營。

中科員工診所由該院營運，整合校院及體系醫療資源，提供中科園區多元化智慧健康服務，並致力應用AI醫療提升醫療品質。

中科員工診所主任何致德指出，中科園區產業含積體電路、通訊光電、精密機械等，從業人員為主管、工程師及生產線技術員。其中，技術員因為長時間定點固定姿勢操作機台，常見泌尿系統及肩頸酸痛、胃食道逆流；工程師及主管則因為工時長及缺乏運動，導致心血管、新陳代謝、三高、酸痛以及身心症狀。

發表會中展示新引進的關節活動訓練機器人，提供主、被動多模態組合肌力關節活動訓練，可即時分析訓練速度、力量、角度等數據，透過視覺、聽覺等回饋使用者，達到更有效率的復健成效。

除了西醫，也整合具特色的中醫診療，根據望聞問切辨證，並以科學儀器輔助，給予針炙、物理治療緩解疼痛，並提供飲食、生活與養生建議，積極扮演中科園區及社區健康照護守護者的角色。

友達光電處長簡煌隆率科技工安推動團隊，於會中展示應用AI影像辨識強化安全衛生管理的成果，該公司長期推動數位轉型，引進AI、大數據推動工廠智慧化轉型，運用大數據、人工智慧加速提升製造效率和管理能力。

簡煌隆指出，友達光電視工安為工廠運作的首要重點，在推動智慧製造的同時，亦積極發展智慧工安防護，憑藉豐富的數位化轉型知識與經驗，導入自行開發的智慧管理工具，提升廠區作業安全。

另一方面，也實用於ITO靶材智能研磨、防護具配戴監控、槽車充填作業監控、人員倒地即時監控等現場作業安全場域運用，有效降低人員操作錯誤及接觸有害物風險，從源頭改善、減少職傷事件，帶給全體員工更安全的工作環境；相關的經驗成果，也都配合管理局推動科技防災，分享給園區廠商。

中科管理局亦以互動方式，說明運用勞動及職業安全衛生研究所，委託中山醫學大學建置的虛擬實境(VR)化學品危害通識課程辦理成果。

人員可以用手持操控器互動方式，模擬化學儲槽維護保養、化學設施管線維護、儲槽灌裝及化學廢液廢棄物處理等化學品現場作業，透過虛擬實境的體感，來提升使用者對危害的辨識能力，強化危害通識教育訓練成效，並提升事業單位危害性化學品安全衛生管理能力。

許茂新說，希望藉由推動科技防災運用，加強園區各事業單位及工地安全衛生管理成效，透過宣導、觀摩及成果分享，鼓勵園區廠商投入創新科技及智能化技術，強化危害預防效能及提升工安文化，並透過優質勞工健康照護服務及健康促進，創造園區永續經營及勞工福祉。

中科管理局委託中山醫學大學建置虛擬實境(VR)化學品危害通識課程。記者宋健生/攝影 中國醫藥大學附設醫院設置中科員工診所，辦理勞工健康保護及醫療服務。記者宋健生/攝影 友達光電在推動智慧製造的同時，亦積極發展智慧工安防護。記者宋健生/攝影 新引進的關節活動訓練機器人，提供主、被動多模態組合肌力關節活動訓練。記者宋健生/攝影

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