台積電加速100％再生能源進展 提前至2040年

因應氣候變遷、減緩氣候衝擊，台積電（2330）於今（15）日「國際臭氧層保護日」前夕宣布加速 RE100 永續進程，將原 2050 年「全球營運 100％使用再生能源」目標提前至 2040 年，並將原 2030 年全公司生產營運據點使用再生能源比例由 40％提升為60％，以更具企圖心的堅定信念勇於承諾，積極尋找更多機會與可能性，加速實踐環境永續目標。

台積電表示，公司為全球第一家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，並將再生能源視為邁向淨零排放的重要策略。繼簽署全球最大裝置發電量的企業再生能源購電契約，公司透過持續簽署長期的再生能源採購合約，以期帶動多元的再生能源產業發展，吸引海內外再生能源廠商在台投資，為在地創造更大的再生能源市場供給。

2023 年世界地球日前夕，台積電進一步首創再生能源聯合採購的 ESG（環境Environmental、社會 Social、治理 Governance）創新模式，打造再生能源與產業用電的媒合平台，簽訂為期 20 年的 200 億度再生能源聯合採購長期合約，為供應商與子公司爭取穩定的聯合採購價格，降低產業夥伴採用再生能源的門檻，加速國內半導體供應鏈綠色轉型。

台積電董事長暨 ESG 指導委員會主席劉德音表示，台積電深刻了解自身在全球半導體產業中的關鍵地位、對眾多經濟體的影響力，並深知作為企業公民所肩負著刻不容緩的永續責任。面對氣候變遷對環境和人類造成的衝擊，身為全球領先的半導體公司，台積公司以綠色製造為永續管理的基石，持續深化綠色管理與創新作為，攜手產業建立低碳供應鏈，透過更積極地採用再生能源，穩健邁向 2050 年淨零排放目標。

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