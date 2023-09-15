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「AI就像科技革命」 林百里：要以國父精神來經營

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
2023台灣人工智慧年會今天在中研院舉行，廣達技術長張嘉淵進行專題演講。記者余承翰／攝影
2023台灣人工智慧年會今天在中研院舉行，廣達技術長張嘉淵進行專題演講。記者余承翰／攝影

2023台灣人工智慧年會今天在中研院舉行，廣達董事長林百里在專題演講時再度強調「AI力即是國力」，在他眼中AI就像是科技革命，笑說自己要像國父一樣有革命精神來經營。

林百里表示，「AI力即是國力」，這樣的形容一點都不誇張，他指出市場對算力的需求，每三個月就增加，也因為GPU超級算力崛起，台灣資通訊上的優勢讓整個產業鏈處於很有競爭力的位置。

林百里也指出，他自己認為「AI、科技永遠都是雙刃劍」，雖然能解決很多問題，但是若太過擔心壞處，人們就永遠沒有辦法進步，所以大家應該持續替各種問題尋找解方，藉此發揮科技的作用。

2023台灣人工智慧年會今天在中研院舉行，廣達董事長林百里在專題演講時再度強調「AI力即是國力」，在他眼中AI就像是科技革命，笑說自己要像國父一樣有革命精神來經營。記者余承翰／攝影
2023台灣人工智慧年會今天在中研院舉行，廣達董事長林百里在專題演講時再度強調「AI力即是國力」，在他眼中AI就像是科技革命，笑說自己要像國父一樣有革命精神來經營。記者余承翰／攝影
2023台灣人工智慧年會今天在中研院舉行，廣達董事長林百里在專題演講時再度強調「AI力即是國力」，在他眼中AI就像是科技革命，笑說自己要像國父一樣有革命精神來經營。記者余承翰／攝影
2023台灣人工智慧年會今天在中研院舉行，廣達董事長林百里在專題演講時再度強調「AI力即是國力」，在他眼中AI就像是科技革命，笑說自己要像國父一樣有革命精神來經營。記者余承翰／攝影

AI 林百里 人工智慧

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