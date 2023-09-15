「AI就像科技革命」 林百里：要以國父精神來經營
2023台灣人工智慧年會今天在中研院舉行，廣達董事長林百里在專題演講時再度強調「AI力即是國力」，在他眼中AI就像是科技革命，笑說自己要像國父一樣有革命精神來經營。
林百里表示，「AI力即是國力」，這樣的形容一點都不誇張，他指出市場對算力的需求，每三個月就增加，也因為GPU超級算力崛起，台灣資通訊上的優勢讓整個產業鏈處於很有競爭力的位置。
林百里也指出，他自己認為「AI、科技永遠都是雙刃劍」，雖然能解決很多問題，但是若太過擔心壞處，人們就永遠沒有辦法進步，所以大家應該持續替各種問題尋找解方，藉此發揮科技的作用。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言