文曄買加國通路商 布局全球

ＩＣ通路廠文曄科技昨天布以卅八億美元（約台幣一二一三億元）現金收購加拿大ＩＣ通路商Future Electronics公司百分之百股權，為繼美光收購華亞科後第二大半導體業收購案。文曄董事長鄭文宗說，這是文曄啟動全球布局重大里程碑。

鄭文宗表示，雙方今年三月開始接洽，由於Future股東要出售，幾乎所有通路商都被邀請競價。只在短短幾個月就敲定收購金額，鄭文宗重申這筆交易對提升文曄格局、客戶數和產品線，營收和獲利等全都加分，絕對是划算的交易。

鄭文宗說，這項交易對文曄、Future及整體供應鏈生態系統具重大轉型意義。文曄可藉此從原本服務亞洲市場，拓展到歐美及全球市場，將是真正全球化通路商。

文曄收購Future將由星展銀行提供全額融資貸款。文曄董事會與Future董事會已一致核准，在獲得各國主管機關批准後，預計於明年上半年完成交割。

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