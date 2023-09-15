聽新聞
test
0:00 / 0:00

文曄買加國通路商 布局全球

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

ＩＣ通路廠文曄科技昨天布以卅八億美元（約台幣一二一三億元）現金收購加拿大ＩＣ通路商Future Electronics公司百分之百股權，為繼美光收購華亞科後第二大半導體業收購案。文曄董事長鄭文宗說，這是文曄啟動全球布局重大里程碑。

鄭文宗表示，雙方今年三月開始接洽，由於Future股東要出售，幾乎所有通路商都被邀請競價。只在短短幾個月就敲定收購金額，鄭文宗重申這筆交易對提升文曄格局、客戶數和產品線，營收和獲利等全都加分，絕對是划算的交易。

鄭文宗說，這項交易對文曄、Future及整體供應鏈生態系統具重大轉型意義。文曄可藉此從原本服務亞洲市場，拓展到歐美及全球市場，將是真正全球化通路商。

文曄收購Future將由星展銀行提供全額融資貸款。文曄董事會與Future董事會已一致核准，在獲得各國主管機關批准後，預計於明年上半年完成交割。

半導體 主管 加拿大

延伸閱讀

期交所公告文曄期貨 自14日起暫停交易

文曄宣布明日停牌 因有重訊待公布

文曄有重大訊息待公布 9月14日起暫停交易

將宣布大事！IC通路二哥文曄14日停牌一天

相關新聞

被公平會重罰4,000萬 中華電表示將研擬行政救濟

公平交易委員會今日針對中華電信（2412）於2018年10月取消「新精選購機方案(月繳699元)」部份優惠內容，認定與台...

半導體展門口一排「顯眼包」陸人不解 網一看笑：台灣良率奇蹟的秘密

2023年台灣國際半導體展SEMICON Taiwan上周落幕，大陸社群平台流傳一張該展的門口機台照片，背後偷藏台灣人熟悉的「乖乖大神」，然而對岸網友還不太清楚用意...

文曄買加國通路商 布局全球

ＩＣ通路廠文曄科技昨天布以卅八億美元（約台幣一二一三億元）現金收購加拿大ＩＣ通路商Future Electronics公...

臻鼎董座沈慶芳專訪／「五角大廈」理念 穩步經營

臻鼎（4958）集團營運穩健發展並切入載板製程，自BT載板延伸至先進ABF載板，關鍵人物是董事長沈慶芳帶領團隊帶心，並延攬李定轉加入團隊擔任總經理，打造共同願景的優質團隊。

中光電智能機器人展現無人機系列 全新產品首度亮相

中強光電旗下子公司(5371)‐中光電智能機器人將以多項主力產品參加台北國際航太暨國防工業展，包含甫通過國防部驗測的「微...

緯創賣馬來西亞據點金額上看12億 公司親揭放手主因

代工大廠緯創（3231）今（14）日公告宣布，公司於今日經過董事會同意，為因應外部經濟變遷及全球布局之策略考量，將子公司...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦