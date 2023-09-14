英業達董座葉力誠：未來50%工作 靠下一代自己發想
英業達（2356）董事長葉力誠今（14）日現身台灣大學，主持高效伺服器捐贈儀式，他指出，英業達希望協助校方建立完整的供應鏈，提供完整充足的「算力」，並帶動高效能產業的發展，他表示，未來有50%的工作，是現在人沒想到，並要靠下一代人才自己發想，驅動自身的未來，一起用科技的力量改變世界。
英業達今日宣布捐贈總計高達20櫃的高效伺服器系統跟台灣大學進行產學合作，每一櫃重達約750公斤，光是架設一台，就要靠兩輛大卡車來運送，而捐贈儀式由董事長葉力誠、總經理蔡枝安、前董事長卓桐華代表出席。葉力誠表示，這次捐贈給台大，是我們的第一步，但不會是唯一一步，未來英業達會繼續擴大產學合作的範圍。
葉力誠指出，英業達從原本的代工製造逐漸轉型、慢慢涉入重直整合，近年經由投入伺服器，發展更多的角度切入市場，並成功延伸到每一個人類手上的終端，目前在智慧醫療、智慧城市等方向的佈局，也開始出現不小的成果。
葉力誠指出，未來不管是6G、7G，只要是從雲到端到地端的布局、都是英業達重要的發展方向，他強調，AI 伺服器方面的前景，未來兩三年向上沒有懸念，至於新事業發展，目前仍都還在努力，但已都有一些進展，針對明年展望，自己是維持上半年的預測，產業景氣還是持平，希望有新展望，有的話會在和大家報告。
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