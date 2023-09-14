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史上最重罰！中華電、台灣大聯合取消通話費優惠 公平會重罰7600萬

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史上最重罰！中華電、台灣大聯合取消通話費優惠 公平會重罰7600萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
公平會委員會議通過，分別處中華電信新臺幣4000萬元、台灣大哥大3600萬元，總計7600萬元的罰鍰。這也是公平會對電信業者祭出史上最重罰鍰。 聯合報系資料照
公平會委員會議通過，分別處中華電信新臺幣4000萬元、台灣大哥大3600萬元，總計7600萬元的罰鍰。這也是公平會對電信業者祭出史上最重罰鍰。 聯合報系資料照

公平會委員會議通過，台灣大哥大股份有限公司與中華電信聯合於107年10月就「行動寬頻4G不降速優惠專案(699H或699型)」、「新精選購機方案(月繳699元)」，停止贈送「網內語音免費」、「前6個月每月666元通話費」等優惠。由於雙方為國內行動通訊的主要業者，對市場影響至鉅，分別處中華電信新臺幣4000萬元、台灣大哥大3600萬元，總計7600萬元的罰鍰。這也是公平會對電信業者祭出史上最重罰鍰。

台灣大對公平委員會的決議深感遺憾，將在收到相關函文之後，研究後續應對事宜。

公平會調查發現，台灣大哥大與中華電信就107年6、7月間699方案贈送通話金優惠後，申辦用戶數集中於該等方案，而高資費方案申辦數減少，與原推出時欲增加營收及高資費申辦數之目標不符，而欲取消該等699方案之通話金贈送，希望用戶申辦高資費方案，減少語音收入的損失。

公平會表示，國內行動寬頻服務市場因具有寡占特性、服務同質性高，價格為業者競爭之主要手段之一，所以單一業者片面停止贈送通話金優惠，將有流失客戶及市場占有率之風險，故台灣大與中華電信透過內部人員互通訊息，共同合意於107年10月停止贈送通話金優惠。而該等優惠措施的停止，引起國內另一主要電信業者遠傳公司跟進，實際造成國內3家主要電信業者停止優惠的效果，對電信市場的影響至鉅。該等行為已削弱彼此間的價格競爭，嚴重影響市場功能。

公平會呼籲，聯合行為乃執行公平交易法查察的重點，業者千萬不要以身試法。公平會為鼓勵檢舉不法，已將檢舉聯合行為獎金大幅提高。另外，公平交易法設有寬恕政策之規定，倘業者已有參與違法聯合行為，也可利用寬恕政策規定，即早向公平會提出申請減輕或免除罰鍰。

中華電信 公平會 台灣大哥大

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