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政經私房話／蔡祈岩帶實習生 挑戰台北大縱走
台灣大哥大科技大神實習計畫，每年培育一百名實習生了解新科技；台灣大資訊長蔡祈岩說，台灣大的一項特色，就是讓員工明白，任何工作不只是工作本身，而是關於整個生活，於是今年八月，由蔡祈岩領頭，帶著百名實習生一起挑戰「台北大縱走」。
蔡祈岩說，今年走的是台北大縱走第六段，全程十二公里，他早上八點就帶實習生出發，從捷運麟光站這頭走向最高點九五峰、再到終點中華科大，共花六個半小時，他笑說，從頭走到尾，「走到我腳都快斷了」。
今年，蔡祈岩陪著實習生一起走，很多人走一、兩公里就開始說不行了，「我也是走到三公里，就覺得好累。」但他都跟實習生說，「不要怕，走到一半就解決了，因為你只要走到一半，回頭也是一樣累，你只要能走六公里，就能夠走十二公里。」勉勵實習生不輕言放棄，也讓他們有一個終生難忘的經歷。
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