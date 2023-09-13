英特爾 Thunderbolt 5 介面問世 祥碩有望搶搭商機
英特爾（Intel）推出全新高速傳輸介面Thunderbolt 5，傳輸速度最高將上看120Gbps，速度相比現行的Thunderbolt 4大幅提升，未來Thunderbolt 5介面的PC／筆電開始拉高滲透率之時，法人預期，與英特爾合作關係密切的祥碩（5269）將有望全面受惠。
英特爾宣布推出全新高速傳輸介面Thunderbolt 5，單向最高介面速度將上看120Gbps，亦或是雙向80Gbps的傳輸速度，大幅超越現行傳輸速度40Gbps的Thunderbolt 4，當中傳輸速度大幅提升的關鍵在於PAM3訊號。
在其他規格方面，Thunderbolt 5將會支援USB 4v2、PCIe Gen 4等，同樣會向下相容Thunderbolt 4、Thunderbolt 3等規格。值得注意的是，要求線才支援最低供電量已經達到140W，明顯超越Thunderbolt 4的100W，且Thunderbolt 5的最高供電量已經可上看240W，代表未來應用層面將可望大幅擴大。
法人指出，祥碩與英特爾合作關係密切，先前就曾經領先業界推出支援Thunderbolt 4的USB 4主控端（Host）、裝置端（deivce）等產品線，隨著英特爾Thunderbolt 5樣品將可望在今年底送樣，新款PC／筆電將可望在2024下半年或2025年開始支援Thunderbolt 5介面，預期祥碩最快有機會在2025年開始大啖Thunderbolt 5商機。
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