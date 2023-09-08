研華併購高階影像擷取卡美商 目標2025變前三大AI視覺廠

工業電腦龍頭研華（2395）今（8）日宣布，以現金併購北美高階影像擷取卡公司BitFlow, Inc. 100%股權。未來研華將結合BitFlow於高階影像擷取卡之市場基礎，完整產品線和專業技術，並透過研華深耕已久之全球品牌、業務團隊和服務網絡，積極推動研華於全球AI機器視覺領域之布局與發展。

研華透過併購BitFlow，不僅補足高階影像處理產品線，藉由BitFlow產品技術更可讓GPU圖像運算效果更好，AI與Vision能更好的整合應用。此外，隨著研華GICC/GIRC（Globally Integrated of Corporate Competencies/ Regional Competence, GICC/GIRC）人才與製造在地化的策略落地，此併購也將協助研華拓展北美業務，進攻高階影像市場，強化北美AI視覺應用版圖。雙方合併後，原BitFlow產品研發單位與北美業務團隊將不更動持續深耕影像市場、產品銷售業務與售後服務則併入全球研華體系並與AI、影像處理產品線協作，目標於2025年成為全球前三大AI 視覺領導廠商。

受惠人工智慧於影像辨識功能日益強大，有越來越多AI技術導入到更特殊的市場應用中，尤其過去大量仰賴人工進行的產品品管檢測，更是借重AI影像辨識技術，藉此完成自動化檢測流程，以大幅降低人力成本並同時提高生產良率。

研華產業雲暨影像科技事業群副總經理鮑志偉表示，電腦視覺（Computer Vision）應用已積極朝向AI整合，尤其過去三年更明顯感受產業AI強勁成長力道，然而過去研華多主打傳統的機器視覺（Machine Vision）設備應用，提供專業工業相機（Industrial Camera)與影像擷取卡（Frame Grabber）來滿足產線視覺檢測的基本需求，然而，隨著產業走向高階視覺應用，如半導體先進製程、醫療影像處理等，研華將需補足高階影像處理產品，以滿足高精度、先進視覺檢測需求。

鮑志偉進一步指出，為能符合產業高階影像應用需求，研華近年在產品部屬上，已從AI工業相機（AI Camera）、邊緣AI系統、AI 伺服器與AI應用軟體等系統著手開發。然而，在AI持續走向智慧化與區域製造趨勢下，研華選擇整併北美高階影像擷取卡公司BitFlow，主要期望透過其在高階影像擷取卡的專業影像技術實力，賦予研華在工業高階電腦視覺（Advance Computer Vision）產品及市場應用上更強能量，以進一步創造研華在AI與影像市場的成長動能。此外，也因BitFlow擁有「美國製造」的在地優勢，此將強化研華應對北美強勁的AI 軟體開發與高精度視覺檢測應用的市場需求。

BitFlow總經理Avner Butnaru對此次併購表示，選擇與研華合作主要基於幾個關鍵因素，包含研華乃北美高階影像擷取卡公司名聲良好的全球工業應用品牌，其全球分公司不僅能提供硬體給客戶，更有完善的售後服務支援，這在視覺檢測市場中極為重要；此外，研華的製造能力更是BitFlow所需；另外，也由於研華與BitFlow的企業文化極為相似，這將降低雙方整合門檻並大幅減少合併後對客戶的衝擊。BitFlow相信，透過自身在AI視覺影像技術力，結合研華的研發、銷售與製造能力，將促使BitFlow產品於AI視覺應用市場中有更大、更好的發揮。