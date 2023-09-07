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iPhone 15 Pro Max 獨具潛望式鏡頭 集邦預期可能加價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蘋果iPhone 15發布在即。聯合報系照片
蘋果iPhone 15發布在即。聯合報系照片

蘋果（Apple）預計9月中旬發佈四款新機，TrendForce 預估，iPhone 15 新機全系列產出約8,000萬支，年增近6%，其中 Pro Max 獨具潛望式鏡頭，可望拿下近四成的新機產出占比，同時，為反映成本差異，這款新機可能出現100美元以內加價，將會是繼 iPhone X 之後首次調整價格。

蘋果秋季發表會將登場，預定在美國西岸時間9月12日上午10時（台灣時間9月13日凌晨1時）舉行，市場預測今年新機 iPhone 15 系列將正式亮相；TrendForce 表示，預計今年新手機分別是 iPhone 15、iPhone 15 Plus，及 Pro 系列的 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。

TrendForce 預估，iPhone 15 新機全系列產出約8,000萬支，較去年同期受 Foxconn 事件影響下的生產量年增近6%；其中因 Pro 系列的量產較為順暢，及獨具潛望式鏡頭的 Pro Max 可望帶進更多買氣，預估 Pro 系列的產出占比可望拉升至六成以上；但因市場景氣不佳，加上華為的強勢回歸，可能衝擊今年蘋果 iPhone 整體銷量，預估 iPhone 全年生產總數約落在2.2~2.25億支，年減約5%。

針對 iPhone 15 系列新機規格預測，硬體方面，受歐盟訂定法案的限制，蘋果也將在今年加入 Type-C 行列；iPhone 15、iPhone 15 Plus 兩款的升級在於主鏡頭同步 Pro 系列採用4800萬像素（48MP）主鏡頭，及改為動態島（Dynamic Island）的面板設計。Pro 系列的規格則包含處理器晶片升級、DRAM 容量加大，且引入鈦鋁合金中框，其中 Pro Max 更將搭載潛望式鏡頭，優化成像表現。

TrendForce 表示，規格進化同時也加大產出難度，隨著第3季進入 iPhone 新機的量產作業，產線陸續有零組件及組裝問題傳出。其中，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 搭載的48MP 的量產良率低於預期；Pro 系列則是在面板和鈦合金中框的組裝方面遭遇挑戰。就目前了解，Pro系列的量產問題可望較 iPhone 15、iPhone 15 Plus 更早獲得改善。

TrendForce 認為，全球經濟低迷，蘋果將可能採取更謹慎的定價策略，避免影響銷售成績，其中 iPhone 15 及iPhone 15 Plus 兩款即便主鏡頭升級為48MP，但延用 iPhone 14 Pro 系列的A16處理器，加上其它規格無明顯升級，起始定價相對具競爭力。

iPhone 15 Pro 雖有部份升級導致成本增加，但預估可由其它降價零組件相互抵銷；整體而言，TrendForce 預期，iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 三款新機的終端定價將與去年相當；至於Pro Max，由於另外搭載高單價的潛望式鏡頭，預期可能會出現100美元以內的加價，以反映其成本差異；如果加價確實發生，將會是繼iPhone X 之後首次調整價格。

iPhone iPhone 15 鏡頭

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