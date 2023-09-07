Mate 60 Pro搭自家處理器 郭明錤：高通明年恐失華為訂單

華為新款5G智慧手機Mate 60 Pro開賣，引來消費者瘋買，上市後需求強勁，天風國際證券分析師郭明錤表示，華為預計明年新機全面採用自家設計的新Kirin處理器，高通恐因此完全失去華為訂單，將是華為採用Kirin9000S與新Kirin晶片的主要輸家；他更示警，高通為維護在中國大陸市場的市占率，最快可能將在第4季開始價格戰。

郭明錤說，華為在2022與2023年分別向高通採購2,300~2,500萬與4,000~4,200萬顆手機SoC；但華為預計自2024年開始，新機種全面採用自家設計的新Kirin處理器，高通自有年開始不僅完全失去華為訂單，且還要面臨其他中國大陸品牌客戶因華為手機市占率提升出現出貨衰退的風險。

郭明錤預期，高通明年對中國大陸手機品牌的SoC出貨，將因華為採用新Kirin處理器較今年至少減少5,000~6,000萬顆，且預期將持續逐年減少；郭明錤表示，根據最新調查顯示，高通為維護在中國大陸市場的市占率，最快可能將在今年第4季開始價格戰，此舉不利利潤。

郭明錤同時示警高通還有另外兩個潛在的風險，分別是Exynos 2400在三星手機的比重高於預期，及Apple預期將自2025年開始採用自家數據機晶片。