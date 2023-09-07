台積電去年專利申請數居冠 大陸華為積極布局運算科技
經濟部智慧財產局今日公布2022年受理專利申請件數，前10大專利申請人4名為國內公司，其中以台積電1534件居冠，友達光電479件、聯發科409件、南亞科371件，而大陸手機大廠華為，則是積極布局世界智慧財產權組織（WIPO）的科技領域，申請數達7689件。
智財局指出，國內受理發明專利技術領域以半導體為最高，占比14.5%，WIPO則是以AI相關的運算科技10.4%最高，目前美國、日本、大陸、南韓在台專利布局都以半導體為主。
其中南韓三星電子在台灣著重申請半導體領域專利，但在WIPO則側重數位通訊領域，大陸、美國在WIPO的專利申請重點則在運算科技；大陸華為2022年在WIPO申請件數為7689件，相比第2名的南韓三星電子的4387件多出3302件，顯示積極對外展現技術實力。
智財局表示，自1999年成立至今，平均每年受理發明專利申請件數成長3.6%，以半導體領域最多，其次為運算科技、電子機械能源裝置、光學、視聽科技至於WIPO受理專利件數領域以運算科技居首，其次為醫療技術、數位通訊、電子機械能源裝置和藥物。
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