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台積電去年專利申請數居冠　大陸華為積極布局運算科技

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
台積電2022年在台灣申請專利件數達1534件，以及連4年居冠，側重半導體領域。圖／台積電提供
台積電2022年在台灣申請專利件數達1534件，以及連4年居冠，側重半導體領域。圖／台積電提供

經濟部智慧財產局今日公布2022年受理專利申請件數，前10大專利申請人4名為國內公司，其中以台積電1534件居冠，友達光電479件、聯發科409件、南亞科371件，而大陸手機大廠華為，則是積極布局世界智慧財產權組織（WIPO）的科技領域，申請數達7689件。

智財局指出，國內受理發明專利技術領域以半導體為最高，占比14.5%，WIPO則是以AI相關的運算科技10.4%最高，目前美國、日本、大陸、南韓在台專利布局都以半導體為主。

其中南韓三星電子在台灣著重申請半導體領域專利，但在WIPO則側重數位通訊領域，大陸、美國在WIPO的專利申請重點則在運算科技；大陸華為2022年在WIPO申請件數為7689件，相比第2名的南韓三星電子的4387件多出3302件，顯示積極對外展現技術實力。

智財局表示，自1999年成立至今，平均每年受理發明專利申請件數成長3.6%，以半導體領域最多，其次為運算科技、電子機械能源裝置、光學、視聽科技至於WIPO受理專利件數領域以運算科技居首，其次為醫療技術、數位通訊、電子機械能源裝置和藥物。

智財局數據顯示，目前國內前10大專利申請人，有4人為台灣公司。（圖／智慧財產局提供）
智財局數據顯示，目前國內前10大專利申請人，有4人為台灣公司。（圖／智慧財產局提供）

半導體 三星電子

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