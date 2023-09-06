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日月光營運長吳田玉：系統導入AI及五感設計 將為半導體釋放更大動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光集團營運長吳田玉演說，未來系統設計導入AI及眼耳口鼻手等五感等更強大功率充斥在人們生活中，這些發展也將為未來10年半導體產業，釋放更多無限發展的火花和動力。記者邱德祥／攝影
日月光集團營運長吳田玉演說，未來系統設計導入AI及眼耳口鼻手等五感等更強大功率充斥在人們生活中，這些發展也將為未來10年半導體產業，釋放更多無限發展的火花和動力。記者邱德祥／攝影

SEMICON Taiwan 2023國際半導體展今日舉行大師論壇，SEMI全球董事長執行委員會副主委暨月光集團營運長吳田玉表示，經濟規模和創新是半導體產業的兩個驅動力，但受地緣政治變化，區域化發展正讓產業發生改變，在規模變小及成本墊高的轉變浪潮下， 未來產業發展重心恐需注入更多創新力及發展更高價值的產品。

吳田玉強調，過去提供大量低成本的時代例如個人電腦到智慧手機等，已受地緣政治影響，以及AI提供大數據分析更有效率的工具，為產業注入更多的創新，也創造更高附加價值。

吳田玉表示，現在業界勾勒2030年全球半導體產值將達到1兆美元，當看到此數字，他內心自問，這麼龐大的生意到底從哪來。他解構這些機會應來自包括人工智慧、機器人、電動車、先進駕駛輔助系統、擴增實境、物聯網、新能源等。

不過，未來廠商除了要做到這些生意，可能也得進一步深層思考，在淨零碳排、環境、社會和公司治理，以及循環經濟等扮演什麼樣的責任，當然還得面臨地緣政治縮減規模及成本墊高的壓力。

吳田玉進一步指出，AI普及化，未來人機協作及機器與機器間的對話會更迫切，系統設計導入AI及眼耳口鼻手等五感等更強大功率充斥在人們生活中，這些發展也將為未來10年半導體產業，釋放更多無限發展的火花和動力。

半導體 吳田玉 AI

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