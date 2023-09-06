國際半導體展登場 兆、億級產業巨擘登台開講

SEMICON Taiwan 2023 國際半導體展今（6）日登場，今年展覽專區再度設置國家專區，吸引美國、日本、德國、英國、新加坡等10國參與，另外，預計舉辦20多場論壇及座談會，累計產值直逼40兆元。兆、億級講者齊聚，包括台積電、日月光、鴻海、超微（AMD）等25位產業領袖輪番擔任主題講者分享前瞻趨勢。

國際半導體展開展，SEMI 特別邀請行政院院長陳建仁、副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、美國在台協會(AIT)處長孫曉雅、SEMI 全球總裁暨執行長 Ajit Manocha、SEMI 全球董事會主席 Mary Puma、台灣半導體產業協會（TSIA）常務理事暨鈺創董事長暨創辦人盧超群等產官代表，揭開3天展會序幕，開啟半導體先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才等關鍵議題的熱烈交流。

SEMI 全球總裁暨執行長 Ajit Manocha 在開幕致詞時表示，「台灣半導體產業的戰略定位及靈活的適應力優勢，正扮演全球產業創新及韌性的樞紐，今年展覽規模再創新高就是最好的例證。台灣在全世界科技發展中的關鍵角色，有助於促進國家、區域間更頻繁的互動，進而引領各國產業升級，今年展覽專區再度設置國家專區，吸引美國、日本、德國、英國、新加坡等10國共襄盛舉。我們預期，在各國政府及全球半導體廠商的共同努力之下，半導體產業將持續運用先進製程、異質整合、材料創新、人工智慧（AI）與機器學習等尖端科技，推進創新以滿足產業需求並兼顧永續發展。」

SEMICON Taiwan 2023 共舉辦20多場論壇及座談會，其中，累計產值直逼40兆元，兆、億級講者齊聚，包括台積電、日月光、鴻海、超微、電裝（Denso）、英飛凌（Infineon）、三星集團（Samsung）、索尼半導體（Sony Semiconductor）等25位產業領袖輪番擔任主題講者分享前瞻趨勢，為參展者帶來最具含金量的第一手產業經驗與市場剖析。

今年度詢問度最高的熱門場次之一「大師論壇」邀請到多位半導體領導企業高層，共同以半導體驅動創新為主題，分別從產業上中下游角度出發，聚焦探討未來黃金20年成長機會；包括，日月光執行長吳田玉演講主題為「The Changing Semiconductor Landscape」，點出半導體產業現況及未來展望；面對AI帶來的破壞式創新。

台積電董事長劉德音以「Semiconductor Technology in the Era of Artificial Intelligence」為題，解析半導體和AI將如何驅動產業演進；Google 生成式AI解決方案架構副總裁 Hamidou Dia 以「Technology Transformation with Generative AI – A Google Perspective」為題，分享 Google 對AI發展的未來展望。

益華電腦（Cadence Design Systems, Inc.）總裁暨執行長 Anirudh Devgan 探討半導體上游導入生成式AI的永續應用，聚焦「Generative AI and the Future of Semiconductor and System Design」。

默克集團（Merck Electronics）技術長 John Langan 講題為「Rethinking Sustainability: The Material Edge」，透析運用AI及數據提升半導體永續績效。

科林研發（Lam Research）總裁暨執行長 Tim Archer 分享「Beyond boundaries: Virtual solutions for the next era of semiconductors」，為半導體製造帶來更快速、更智慧的解決方案。

Tokyo Electron（TEL）社長暨執行長河合利樹則透過「Innovation of Semiconductors and Shared Value」為題，分享產業創新發展之獨到見解。

另一個重要技術，量子科技將重塑人類及企業未來，根據顧問公司 BCG 統計，量子科技市場規模將在未來十年成長至4,500~8,500億美元市場規模。台灣半導體產業在全球發展量子科技強大運算能力的過程中勢必不能缺席。

展覽首日舉辦的「量子台灣論壇」，邀請台灣量子電腦暨資訊科技協會（TAQCIT）、富士通（Fujitsu Limited）、IBM、鴻海集團、IonQ、Quantum Energy Initiative、是德科技（Keysight Technologies）等多位講者，探討量子科技和量子電腦發展的現況，著墨量子運算技術未來前景，並探索量子和受量子啟發的電腦與半導體行業的潛在合作。

為加速實現2050年淨零碳排目標，「SEMICON Taiwan半導體永續力國際論壇」已連續2年舉辦，期盼半導體供應鏈發揮「先大後小」、「以大帶小」的精神，透過領導企業發揮影響力，號召上下游夥伴一同努力，加速淨零轉型的步伐。今年論壇再邀請到永續標竿模範企業分別從水資源、能源效率和廢棄物管理等題目切入，提出綠色製造創新、數位管理技術和最佳解決方案，克服減碳挑戰、落實永續目標。