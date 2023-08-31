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國科會11月率團赴德國MEDICA展 秀台灣精準健康技術

中央社／ 台北31日電

國科會今天宣布，籌組第2屆台灣代表團征戰全球規模最大的醫療展會「德國杜塞道夫醫療器材展」（MEDICA），41組團隊將展示台灣精準健康、精準醫療、遠距醫療等技術，布局醫材關鍵市場。

國科會今天發布新聞稿指出，今年11月將再度率團征戰MEDICA，並成立「台灣智慧醫療主題館」（Taiwan Smart Health）。

國科會表示，為協助歷經海選的台灣團隊準備參展商洽，今天辦理2023 MEDICA Bootcamp國際訓練營，邀請MEDICA大會、阿斯特捷利康（Astra Zeneca）、安永、中華開發代表擔任業師，協助團隊預先制定參展拓銷策略、提升簡報商洽技巧，並參與大新創競賽爭取全球優勝，進一步提升國際合作能量。

國科會指出，MEDICA已有超過50年歷史，為全球醫療器材指標專業大展，每年吸引來自70國超過5000家企業、8萬1000位觀展者；除實體展示，也辦理指標國際論壇MCHF（Medica Connected Healthcare Forum）及新創競賽。

國科會說，去年首度進軍MEDICA頗有收穫，比如諭泰生技與醫流體入圍大會新創競賽最終決賽；其中，諭泰生技更因展會與默克（Merck）合作共同探索「器官晶片」技術。

國科會指出，今年將嚴選41組團隊，展示台灣精準健康、精準醫療、遠距醫療等技術。為延續參展熱度、提振團隊士氣，國科會副主委陳宗權今天到訓練營勉勵團隊，盼藉由帶領新創參展曝光，爭取合作、布局醫材關鍵市場，並創造輸出商機。

此外，國科會表示，呼應生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee）建議，台灣生醫產業具備成為下一座護國神山潛力，因此應以國家高度，強化跨域合作、國際鏈結，而國科會扶植的科研團隊，近年征戰各大國際知名展會屢獲佳績，這次2度進軍MEDICA，期待團隊發揮所長、為台灣創造更多可能性。

生技產業 國科會 醫療器材

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