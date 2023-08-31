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威剛電競品牌 XPG「極競傳說」漫畫全新上線 蜜拉的試煉、就此展開

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛科技旗下電競品牌 XPG宣布推出全新漫畫作品《Xtreme Saga極競傳說：蜜拉的試煉》。照片／公司提供。
威剛科技旗下電競品牌 XPG宣布推出全新漫畫作品《Xtreme Saga極競傳說：蜜拉的試煉》。照片／公司提供。

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌、威剛科技（3260）旗下電競品牌 XPG，於昨（30）日宣布推出全新漫畫作品《Xtreme Saga極競傳說：蜜拉的試煉》，特別邀請到台灣知名漫畫家張裕群擔綱執筆，力求為讀者打造精彩生動的冒險之旅。

威剛表示，《XPG Saga 極競傳說：蜜拉的試煉》漫畫版的故事背景設定在充滿科技與奇幻元素的未來世界，故事中的女主角蜜拉Mera是一名酷愛電玩的少女，自她的妹妹被伊奧斯教派擄走後，她毅然踏上了一段充滿挑戰與冒險的旅程，而在這個過程中，蜜拉必須克服各種困難，獲取知識和力量，對抗強大的敵人，同時也揭示了更深層的邪惡秘密。

XPG品牌行銷總監朱可芬指出，《Xtreme Saga極競傳說：蜜拉的試煉》漫畫的推出，標誌著公司品牌邁向了全新的里程碑，不僅代表XPG品牌深入熱愛ACG族群的決心，同時也是體現品牌故事核心的重要一環。

朱可芬進一步說，威剛盼透過漫畫、小說、動畫等不同媒介，讓更多人瞭解並喜愛上XPG這個品牌，未來將持續推出更多優質產品和跨界企劃，拓展品牌影響力。

漫畫 威剛 記憶體模組

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