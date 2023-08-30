新北電競特展即將登場 三大主題展區免費體驗拿好康

玩轉電競，新北超CARRY。新北市將於9月6日至9月8日在市府一樓大廳舉辦「2023新北電競特展」，帶領民眾探索電競的無限潛能，同時展現新北在硬體製造及電競產業發展優勢。現場精心規劃的三大展區將帶來無與倫比的電競體驗，不僅完美結合科技與娛樂，更展現新北電競政策的成果與能量。

經發局長何怡明表示，台灣在全球電競硬體市場佔據重要地位，新北市擁有眾多電競產業的優勢，包括「宏碁」、「微星」、「技嘉」、「HTC」、「威剛」等電競硬體及週邊設備大廠，以及「東森」、「民視」等媒體進駐，為新北的AI娛樂體驗注入活力。

此外，新北市府亦積極推動電競發展，於三重領先全台地方政府成立電競基地，透過專業設備實踐場域及開辦領先趨勢電競課程，迄今培育超過3,000人次電競產業專才，並定期舉辦亞洲電競公開賽、電競親子營、ACG論壇等活動，推廣電競正向文化。

本次新北電競特展共規劃三大主題展區，其中「電競主舞台」結合未來科技元素和流線型設計，透過LED螢幕牆呈現豐富多彩的影像，市長更化身為Q版角色，陪伴現場民眾一同遊覽。「電競時光迴廊區」以圖像及影音帶領民眾一窺電競產業概況、新北電競政策及願景；「電競科技互動區」將展示宏碁虛擬自行車、虛擬賽車，並引進VR飛行之翼，透過9D VR虛擬實境遊戲感受飛行的刺激和離心力；而VR雙人蛋椅則提供身臨其境的虛擬世界，打造前所未有的沉浸式體驗。

此外，活動亦邀請宏碁（Acer）旗下電競品牌Predator掠奪者以虛擬運動展示與民眾互動，虛擬賽車區採用Predator Orion 5000桌機搭配Speed Go賽車模擬器座艙，展現極致效能，猶如身歷其境的賽車快感體驗。虛擬單車區則使用Predator Helios Neo 16電競筆電搭配宏碁旗下運動品牌 Xplova 自行車室內智慧訓練台「NOZA V、NOZA S」，結合線上實境騎乘平台 ROUVY，體驗全世界各式自行車賽道路線。

微星科技展示與Mercedes-AMG攜手打造的聯名限量筆電、市面最強大的NVIDIA GeForce RTX™ 40系列顯示卡，以及硬體效能直接攻頂的電競桌機MEG Trident X2等創新電競戰備及周邊；AMD作為全球高效能與自適應運算領域的領導者，一直以頂尖技術引領著資料中心、嵌入式系統、遊戲及個人電腦市場的未來發展。現場展示由德國 DCMM第 20 屆改裝錦標賽冠軍AKMOD以及Cooler Master世界電腦改裝大賽亞軍MARK所打造的超酷炫CaseMod電腦機殼改裝作品，展現AMD強大的創造性和產品效能。另外天火數位展示近期榮獲「台灣原創遊戲大賞」佳作獎的《G9:League of Aces》原創遊戲，共同展示電競產業成果能量。

展覽期間還有限量好禮，只要完成以下任一指定任務：任務一、於市府一樓大廳科技互動區及打卡區完成遊戲體驗並拍照打卡；任務二、至府中廣場地景及本府電競特展中，找尋兩處Q版市長，就有機會將精美小禮帶回家。此外，9/1-9/3於板橋體育館搶先登場的「2023亞洲電競公開賽」，刺激熱血的電競盛會不容錯過，諸多精彩內容及好康邀請民眾前往同樂，歡迎持續關注來趣新北金發局(https://reurl.cc/Ye2MvL)，或新北電競基地臉書(https://reurl.cc/r5MrZr)隨時掌握最新活動資訊。