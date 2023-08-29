泰碩新董座出爐 信音總座彭朋煌擔任

散熱模組廠泰碩（3338）今（29）日公告新任董事長由彭朋煌擔任，目前彭朋煌仍掛名連接器廠信音副董事長兼總經理，隨著信音入股泰碩，並拿下一席董事席次以及新董座職務後，雙方未來業務合作勢必將更加緊密。

據悉，泰碩前董事長余清松日前申讓12,188張持股，約占其個人持股84.3%，因此自然解任董事職務，若以泰碩股本8.79億元計算，余清松申讓持股比重約13.9%，大致符合信音收購泰碩股權12至14%的區間，因此市場推估，余清松持股已申讓給信音，並將淡出泰碩經營，由信音接手。

目前彭朋煌以東易企管顧問有限公司代表人名義接任泰碩董事暨董事長一職，信音則公告表示，將提報最近一次董事會、股東會解除其競業禁止限制，藉此符合規定。

由於雙方均對外指出，入股投資是彼此合意結果，因此並無惡意併購的情事。法人認為，信音入股泰碩，很可能是看上泰碩在基地台以及新能源車散熱的技術，期盼藉此壯大自身市場版圖。