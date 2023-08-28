愛立信攜手聯發科 創下新5G上行速度紀錄

愛立信（Ericsson）和聯發科（2454）成功使用上行鏈路載波聚合，於中低頻段創下440 Mbps的新5G上行速度紀錄。這一快速的上行速度，為視訊會議、自媒體創作網紅及其觀眾帶來更好、更流暢的體驗，同時擁有更多的影格幀率 (frames per second, fps)和更高的圖像解析度。

愛立信5G RAN產品線負責人Sibel Tombaz表示：「實現快速的上行速度對用戶體驗有很大的影響。包含無縫的影像串流、視訊會議和AR/VR應用，以及更沉浸式的遊戲和延展實境（XR）技術。愛立信和聯發科所實現的440 Mbps上行速度將有助於實現這種差異。我們也不斷設計創新解決方案，以最佳化5G網路，讓我們的客戶能夠充分利用他們的頻譜資產。」

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示：「聯發科技旗艦級智慧手機晶片成功結合愛立信的頂尖5G基頻設備，在5G產業締造了另一個重要里程碑，為優質的行動體驗建立良好基礎，進一步為用戶帶來更多益處。」

隨著遊戲、延展實境和影像相關應用預計將拓展更廣泛的應用，上行速度變得越來越重要。例如，隨著與擴增實境設備相容的標的越加多元，渲染能力變得更加重要且高標準，需要網路提供更高傳輸量和更低延遲的需求也因應增加。