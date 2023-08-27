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輝達紅利已盡？里昂：投資人持續看好AI 轉向擇優布局

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
里昂看好的台灣科技股
里昂看好的台灣科技股

里昂近日舉行路演（Roadshow）。針對市場傳出輝達紅利已盡的說法，投資人普遍並不認同，仍看好AI利多尚未出盡，並偏好純通用型伺服器、股價表現劣於大盤的半導體股、及股價漲幅落後的AI股等三大領域。

上周里昂證券分別於新加坡、吉隆坡等地舉行Roadshow，與30多位在當地市場具有份量的投資人進行面對面會談，討論了科技產業及下游領域等相關議題。里昂發現，投資人普遍仍對AI產業的發展前景抱持建設性的看法。

里昂證券半導體產業分析師臧鐸總結投資人的反饋重點有三：一、由於額外的先進封裝CoWoS產能擴張，配合新的GPU與ASIC將於2024年推出，預期明年AI伺服器出貨量的市場共識40-50萬台將進一步上調。

二、由於AI股估值過高、GPU的供應瓶頸、及對通用型伺服器的衝擊，將使短線投資人在AI股的選擇上將更加「擇優布局」；三、隨明年供應趨向平穩，後續觀察重點，在於雲端伺服器能否從AI中獲得營運增長，並維持需求動能。

臧鐸指出，透過此次路演，投資人對於三大領域的投資表達出高昂的興趣，包括：純通用型伺服器，如嘉澤（3533）、信驊；股價表現劣於大盤的半導體股，如台積電、譜瑞-KY、欣興；漲幅落後的AI股，如光寶科、緯穎、金像電、華碩等。

此外，投資人也對AI受惠股及景氣觸底股更感興趣。如在電源供應器領域，臧鐸表示，投資人對於強勁的AI增長及高階伺服器用電源供應器業者抱持正面看法，其中光寶科在AI趨勢揚升的過程中將因此受惠。

在ABF載板領域，一般來說，投資人普遍認同里昂認為ABF產業景氣」正處谷底準備翻揚的觀點，部分供應商已預期下半年產能利用率將穩步復甦。而在此領域中，台廠欣興是受到看好與矚目的焦點。

其他同樣受到關注、且里昂同樣建議「買進」的台系相關供應鏈，還包括緯穎、譜瑞-KY、全新光電等。至於消費性電子產業方面，投資人普遍抱持相對謹慎的態度，臧鐸認為市場保守的觀點，已或多或少反映在包括iPhone、Android、及PC等相關個股的股價中。

AI 伺服器

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