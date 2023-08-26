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伊雲谷利多加持、業績回升 營運重心續衝雲端

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
伊雲谷經營團隊。記者吳康瑋／攝影
伊雲谷經營團隊。記者吳康瑋／攝影

伊雲谷（6689）第二季營收表現雙增，公司近日參加主題式業績發表會時透露，單季業績較前季大幅回升，主要是受到「一次性收入挹注」、「硬碟部分呆帳解決」2項利多的加持。展望未來，伊雲谷除將把更多的營運重心放到發展雲端上，也會以2021年一度達成的百億營收來努力。

伊雲谷透露，目前旗下客戶群，已從中小型個人客戶轉成企業級客戶，雖然與企業客戶達成合作所耗費的時間及心力，都比原先大幅增加，但收穫的成果也相對比較好；雖然今年成長動能沒有像往年一樣這麼快速，但在企業客戶佔比提升、及產品組合持續優化之下，今年營運水準可望持續提升。

伊雲谷為「一站式多雲服務」雲端託管服務商（MSP），起初是從大中華地區開始起家，近年成功將模式複製到東南亞地區施作，並持續擴大東南市場發展；此外，公司仍持續推動海外擴產計畫，並在今年7月順利前進澳洲設立生產據點，公司看好雲端事業發展趨勢，並透過自主開發雲端服務平台，持續提高客戶的黏著度。

伊雲谷透露，隨著時代變遷，公司在2021年疫情爆發時，觀察到數位轉型的重要性，並當機立斷的做出決定，將更多資源轉移投入到雲端，並將原佔比較高的硬碟佈局降低，雖然雲端發展大獲成功，但硬碟卻因此出現大筆呆帳，也拖累今年首季業績表現，直至本季硬碟呆帳解決終於解決，也讓第二季財報跟著回溫，季增9.76％，年增11.22％。

伊雲谷經營團隊。記者吳康瑋／攝影
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雲端服務 硬碟 營收 財報

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