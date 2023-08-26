台積中科新廠 不排除轉1奈米

台中市都市計畫委員會昨（廿五）日審查通過中科台中園區二期擴建案，後續將提報內政部都委會繼續審議，中科管理局力拚明年六月交地給台積電。

消息人士透露，原被台積電列為二奈米用地的中科二期擴建，隨著新竹寶山、高雄同步啟動二奈米建廠工程，不排除改變計畫，改一奈米生產重鎮。

中科台中園區二期擴建，中科管理局三月向中市府送件申請都審，不過市府與議會對台積興建二奈米廠恐排擠台中市民生用水、用電，後經台電及台水釋疑，台中都審火速趕在昨天通過。

中科二期擴建基地以台中高爾夫球場、機十七用地為主，開發面積八十九點七五公頃，中科管理局原規畫五月交地；但環評二月八日通過開發時程改八月交地，後又因都審未過再度順延。

台中市都發局以一一○年度台中市水電用量為基期估算，指出擴建一期及二期兩處園區用水及用電量，預估占台中市整年平均每日用水量約百分之九點二一，占年平均每日用電量約百分之三十八點八七，恐產生排擠效應。

台中市長盧秀燕昨保證台積所需水電不會排擠原有民生供應。

據台積向中科管理局提出的中科二期園區擴建規畫共兩期、四座晶圓廠，投資額八千億至一兆元。因取得用地延宕，台積考量客戶急迫性，將二奈米計畫轉向高雄且成立N2ONE-Team任務編組，納入寶山和高雄，並騰出中科十五Ｂ和南科十八Ａ合計近八百位人力加入二奈米建置行列。

高雄市副市長羅達生日前受訪說，高雄廠進度超越台中最大關鍵是高雄提早在去年底交地，讓產能吃緊的台積能急轉彎把二十八奈米改二奈米。

台積電總裁魏哲家說，高雄廠捨二十八奈米改先進製程，是因半導體市況快速改變，原本迫切需求消失，加上各國政府都希望台積前往設廠也大多建置二十八奈米等特殊製程，避免供過於求而調整。建置先進製程是因台積電很缺，且高雄與台南很近可互補、有彈性。

台積電開出的二奈米設備清單目前只列新竹寶山和高雄，中科廠未列入。因二奈米和一點四奈米設備多可共用，因此寶山和高雄後續新廠可續延伸至一點四奈米，台積也向竹科管理局提出將於龍潭園區擴建計畫土地約一五八點五九公頃，提供二奈米以下技術研發與量產，推斷是一點四奈米用地。

以中科二期擴建用地若於明年六月交地，台積完成首座晶圓廠也要二○二五年底，不太可能需同時在北部及中科布建二奈米製程，消息人士透露台積可能直接改為一奈米用地，相關規畫可望在中科管理局交地後揭曉。