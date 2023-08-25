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鴻海舉辦高中生暑期量子營 引領百位學子探索量子世界

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
高中生暑期量子營今年首次使用「量子科技入門」一書作為上課教材。鴻海／提供
高中生暑期量子營今年首次使用「量子科技入門」一書作為上課教材。鴻海／提供

暑假即將結束，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會與台大量子電腦中心、量子科技協會等單位共同舉辦的高中生暑期量子營也於日前結束，但雖然課程結束了，學生卻更願意開始深入學習量子知識了。

高中生暑期量子營今年是第四屆舉辦，吸引了將近兩百位學生報名，最終錄取40名學生實體、60名學生線上上課。當初第一屆的學員現在已經進入大學就讀，有人在NTU-IBM中心主辦的量子黑客松活動中表現出色，更有人在國際會議中嶄露頭角，本次課後以問卷方式調查，也有95%的學員表示參加營隊後對相關科系更感興趣了，充分顯現了高中生暑期量子營引領學生探索量子領域的意義。

今年營隊上課使用了基金會於去年底出版的「量子科技入門」作為教材，教導了學生們認識量子計算、量子糾纏、量子疊加、量子通訊等知識。鴻海教育基金會執行長汪用和期許學生們能夠保持對未來科技的好奇心，透過「量子科技入門」一書與營隊課程進入量子科技世界後，願意持續進一步深入研究，期盼鴻海教育基金會從高中起進行的量子教育能夠為台灣培養更多優秀的量子科技人才。

鴻海教育基金會希望透過營隊課程播種培育台灣科技人才。鴻海／提供
鴻海教育基金會希望透過營隊課程播種培育台灣科技人才。鴻海／提供

鴻海 高中生

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