鴻海舉辦高中生暑期量子營 引領百位學子探索量子世界

暑假即將結束，鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會與台大量子電腦中心、量子科技協會等單位共同舉辦的高中生暑期量子營也於日前結束，但雖然課程結束了，學生卻更願意開始深入學習量子知識了。

高中生暑期量子營今年是第四屆舉辦，吸引了將近兩百位學生報名，最終錄取40名學生實體、60名學生線上上課。當初第一屆的學員現在已經進入大學就讀，有人在NTU-IBM中心主辦的量子黑客松活動中表現出色，更有人在國際會議中嶄露頭角，本次課後以問卷方式調查，也有95%的學員表示參加營隊後對相關科系更感興趣了，充分顯現了高中生暑期量子營引領學生探索量子領域的意義。