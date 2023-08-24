資誠與新漢智能策略聯盟 推出生產與碳履歷雙認證方案

2023年台北國際自動化工業大展於8月23日至8月26日舉行，資誠創新諮詢公司與新漢智能公司於8月24日舉辧進軍綠色製造與綠色產品雙認證策略聯盟記者會，共同宣示攜手合作推出企業數位轉型產品雙認證解決方案，結合資誠對綠色產品ESG議題提供的碳追蹤管理平台(Emissions Tracker)與新漢智能工業4.0的數據中台，打造產品生產履歷與碳履歷雙認證的整體解決方案，聯手拓展國內外市場，協助國內外企業加速實現淨零碳排的綠色轉型，進一步協助國內外企業加速推動綠色製造、綠色產品的廣泛應用與發展。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，金管會今年8月中旬宣布三階段接軌IFRS永續揭露準則，第一階段資本額逾100億元的119家上市櫃公司，將在2027年揭露永續資訊；第二階段資本額50億至100億元的107家公司，將在2028年揭露；第三階段所有上市櫃公司在2029年均須揭露永續資訊。上市櫃公司依永續揭露準則編製之資訊，須揭露於年報，並與財報同時於股東會報告。可見政策重視防止漂綠，並為加速企業減碳轉型，引導企業採取減碳的實際行動。

企業邁向淨零必須從碳盤查做起，接著規劃減量路徑、制定轉型策略，並取得確信及對外揭露，以獲得利害關係人信任。然而，許多企業碳盤查與減排路徑的資源有限，難以快速實現永續轉型。資誠致力於協助企業面對永續轉型難題，具備一站式永續顧問與數位顧問團隊，以永續與數位轉型打造碳追蹤管理平台(Emissions Tracker)，攜手新漢智能在工業4.0數據中台積累的豐富實績能量，提供企業加速實現淨零轉型雙履歷的一站式解決方案，達成綠色製造淨零的永續目標。

新漢智能公司董事長林茂昌表示，此次合作是新漢智能與資誠攜手將永續轉型雙履歷最佳解決方案推向國內外市場的重要一步。綠色製造市場需求正迎來蓬勃的發展前景，新漢智能在打造各領域的智慧工廠與工業4.0數據中台方面積累了豐富的實績，雙方攜手合作，將共同打造產品生產履歷與碳履歷雙認證的解決方案，協助國內外企業落實數位轉型、綠色轉型的雙重轉型並體現OT/IT整合的應用價值於持續改善的企業數據治理平台，進而引領綠色製造即服務(Green Manufacturing as a Service)的永續價值創造。

新漢智能公司總經理林弘洲進一步強調，此次雙方合作願景目標是「智慧製造串連ESG 開創綠色智造新典範」，這個願景的實質意義在於，雙方落實產品生產履歷與碳履歷兩大解決方案領域的高度整合，打通企業淨零轉型數位化的任督二脈，提供產品雙履歷的一站式淨零轉型的整體解決方案。透過新漢智能的NexData 數據中台與資誠的碳追蹤管理平台(Emissions Tracker)的無縫整合，將加速協助企業打造從智慧製造轉型綠色智造的永續目標。

資誠創新諮詢公司董事陳世祥表示，雖然臺灣企業紛紛認知「沒有減碳，未來就沒有訂單，也不易取得融資」，但制定減碳計畫之前的碳盤查階段，大多數仍仰賴人力蒐集、整理與記錄，分散在管理、製程、生產、運輸各個環節的碳排放數據，所以經常犯下重複計算或係數轉換等錯誤，對於減碳目標與路徑更是無法精確掌握管理，唯導入數位工具，建構自動化與即時化的碳帳本管理機制，才能確保量化資訊精確可靠，清晰掌握自身與供應鏈的減碳目標與路徑。

資誠創新諮詢公司運用多年豐富經驗於打造的碳追蹤管理平台(Emissions Tracker)的解決方案，例如透過內嵌RPA(機器人流程自動化)或OCR(光學字元辨識)等自動化功能，完成內外部各項數據蒐集，減少人工作業時間與人為犯錯機會，大幅降低盤查誤差，更加掌握實際排放情形，結合新漢智能的NexData數據中台打造企業專屬的雙履歷碳數據中台，讓可以層層追溯與追蹤的生產履歷與碳履歷足跡計算，成為制定減碳目標的永續行動的決策依據。此雙履歷解決方案，涵蓋範疇1、2、3所有排放數據，符合產出ISO14064、ISO14067、GRI與SBTi(科學基礎減碳目標倡議)等指引的報告書，協助企業及其供應商永續轉型邁向新高度。