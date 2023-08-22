AI熱潮 帶旺伺服器接單

經濟部統計處長黃于玲昨（21）日指出，因AI帶動伺服器接單成長優於預期，而且穩定成長，這也是7月外銷訂單減幅收歛的原因之一。她並指出，伺服器在國內生產比重也增加。

經濟部統計處指出，7月外銷訂單海外生產比47.9%，較去年同期下降1.4個百分點；其中，7月資訊通信產品海外生產比為83.4%，較去年同期88%明顯下降，就是因為部分伺服器訂已轉至國內生產。

7月資訊通信產品接單127.3億美元，月增3.6%，年減14.9%。終端市場需求疲弱，致筆電、網通等終端產品接單減少，惟伺服器接單成長，抵銷部分減幅。若觀察訂單來源，以接自歐洲減16.8億美元、美國減8.2億美元較多，惟來自東協訂單增加10.7億美元。

長期陷入不景氣的面板，似乎出現止跌回穩跡象。今年7月光學器材接單金額為16.5億美元，月減2.2%，年減4.6%，減幅明顯縮小。黃于玲指出，部分面板價格已有止跌回穩跡象，只要需求上來，接單有機會在今年底前轉正。

她表示，今年1月光學器材接單一度呈年減48%，7月減幅縮小至4.6%，雖然背光模組及光學鏡頭需求減少，惟大尺寸面板價格上漲，抵銷部分減幅。她觀察，雖然市場仍在調整庫存，但電視面板價格已回穩；但手機面板價格仍下跌30%至39%，跌幅較6月略縮減；液晶面板及筆電面板價格年減約一成，皆已較6月價格回升。只要需求稍有回溫，接單金額就會轉正，預期年底前有機會拚轉正。