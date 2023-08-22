彩晶轉骨 車用出貨大增

面板廠持續享受報價上揚紅利，就友達、群創、彩晶等國內三家面板業者來看，彩晶雖然規模最小，但在面板景氣回溫下，彩晶利基型產品出貨暢旺優勢，尤其車用占比有望倍增至近三成，營運大轉骨，下半年產能利用率回神最快，有望攀抵85%至90%，傲視本土同業。

以第2季財報來看，友達單季虧48.07億元、群創稅後淨損57.38億元，彩晶虧損已大幅收斂至7.3億元，接下來有望最快浮出水面轉盈。

彩晶預期，今年面板業景氣已在首季落底，第2季優於首季，下半年也會比上半年好。彩晶近年來積極布局車載應用，將受惠於國際客戶陸續出貨，貢獻營收占比可望從去年的15%，今年躍升至29%。

彩晶去年車載面板以出貨中國大陸車廠為主，今年國際客戶（以歐系為主）貢獻突破五成，並朝六成邁進當中，預估2024年車載營收占比有機會進一步擴增至35%，國際客戶將占八成。