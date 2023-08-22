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TV面板報價強漲 雙虎好樂

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（21）日發布8月面板報價，電視面板持續強漲，最高漲幅達5.6%，主流規格55吋電視面板下半年以來報價勁揚10.6%，今年以來更大漲逾五成，最新均價攀上近20個月來高峰，友達、群創後市有看頭。

法人指出，近期面板報價漲勢延續，惟台灣主要面板廠7月營收卻都比6月下滑，引發市場疑慮，實際上，面板廠現仍持續嚴控產能利用率，並強化產品結構，往高附加價值的產品線移轉，這些高毛利產品並非以「量」取勝，而是側重於比「質」，因而造成出貨量及營收衰退，但最終獲利仍會提升，不必過於擔心。

面板雙虎對後市都持正向看法。友達董事長彭双浪認為，下半年面板產業需求能見度逐漸提升，「最差的時間已過」，第3季迎來返校需求、年底節慶的銷售旺季，除了手機之外，下半年各應用需用都會比上半年好。

群創總經理楊柱祥表示，迎接巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃等大型運動賽事，將刺激電視換機動能。2023年庫存消化邁入尾聲，品牌商趁低價回補及加強促銷力度，拉升電視出貨尺寸平均成長1.4吋。電視面板更在供需平衡情況下，喜迎景氣回溫。

就最新報價走勢來看，集邦科技研究副總范博毓指出，進入8月後，電視品牌客戶需求雜音持續浮現，面板廠依然抱持著按需求生產的策略操作，在產能利用率做動態調整，加上其他大尺寸應用上漲趨勢不明顯，讓面板廠必須持續積極推升電視面板價格，因此8月電視面板報價仍維持強勢漲幅。

集邦統計，8月電視面板報價漲幅介於3.7%至5.6%，就各尺寸來看，65吋均價168美元，較前期漲3美元，月漲幅3.7%；55吋均價125美元，較前期漲3美元，月漲幅5%；43吋均價66美元，較前期漲2美元，月漲幅4.8%；32吋均價38美元，較前期漲1美元，月漲幅5.6%。

以主流55吋電視面板報價來看，下半年以來累計漲幅達10.6％，今年以來勁揚50.6％，最新均價登上2021年12月以來高點。

監視器面板方面，集邦指出，8月將微幅上漲。至於筆電面板，目前大部分品牌客戶僅接受低階的HD TN機種微幅調漲價格，中高階FHD IPS機種僅特定面板廠針對特定客戶偏低的價格作微幅上調，主流客戶價格調整空間則不多。預期8月HD TN機種微幅調漲0.1美元，FHD IPS機種價格持平。

電視面板 產能利用率

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