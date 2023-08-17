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助清寒學子求學…2023鴻海獎學鯨開跑 每人最多五萬元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
芷晞與導師討論可能需要休學，導師希望芷晞能再多考慮清楚。鴻海／提供
芷晞與導師討論可能需要休學，導師希望芷晞能再多考慮清楚。鴻海／提供

2023鴻海（2317）獎學鯨開跑，每人最多五萬元助清寒學子求學，盼學生靠教育翻轉人生。大家常說教育是脫貧最快的途徑，但偏偏清寒學生的求學路卻往往坎坷難行，讓不少清寒學生萌生休學的念頭，目前就讀僑光科技大學財經法律系的陳芷晞同學就是如此。

陳芷晞從小家境艱苦，父親罹患口腔癌，爺爺奶奶接連遭遇車禍，由於家中無力提供學費，她必須自己打工籌措費用，所以她的高中比別人晚讀兩年，她的姊姊也因為家貧而不得不放棄念大學的夢想。好不容易，芷晞進入僑光科大就讀，但邊上學邊打工，還得分心照顧長輩的她覺得自己實在撐不下去了而慎重考慮要休學，「還好，我申請上了鴻海獎學鯨，」芷晞說，知道自己可以有錢唸書、不必休學了，「當下就忍不住在路邊喜極而泣！」

鴻海獎學鯨是鴻海教育基金會為幫助貧困學子求學，所辦理的全台最大規模的獎助學金計畫，從2017年開辦以來，已經發放了約二億三千萬元， 幫助了近3300名大專與碩博士生及1300名國高中小學生，今年（2023年）將持續挹注高額獎助學金，大專碩博士生最高可獲得五萬元，高中職每人兩萬元，國中小則為每人八千元。只要是家境清寒的大專與碩博士生都可以自行來報名參加甄選，高中職與國中小學生則可透過學校來統一申請，希望幫助家境艱困的學生能夠不受家庭經濟限制地堅定求學，有一天靠教育脫貧。

2023年「鴻海獎學鯨」即日起開跑，大專碩博士生申請至10月13日、高中職與國中小則至9月25日截止報名，歡迎有興趣了解詳情者至官網查詢申請辦法：

2023年「鴻海獎學鯨」：https://www.foxconnfoundation.org/plan/scholarship

鴻海獎學鯨期盼清寒學子都能夠在學習之海中奮力向前，翻轉人生！

2023年鴻海獎學鯨持續發放高額獎助學金，鼓勵清寒學子踴躍申請。鴻海／提供
2023年鴻海獎學鯨持續發放高額獎助學金，鼓勵清寒學子踴躍申請。鴻海／提供

鴻海 獎學金 脫貧

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