十銓科技推出超越一般工業寬溫的極寬溫儲存產品系列

十銓科技（4967）工業產品線今（17）日宣布推出超越一般工業寬溫的極寬溫儲存產品系列，該系列包括可耐受工作溫度高達105℃的 PCIe GEN3 M.2 SSD固態硬碟、DDR4 U-DIMM/SO-DIMM、DDR5 U-DIMM/SO-DIMM記憶體模組和microSD記憶卡，其中，105度極寬溫PCIe M.2 SSD業已榮獲台灣新型專利（No. M644258）。

十銓表示，工業產品線的極寬溫儲存產品系列均通過了驗證實驗室的ISO-16750 Road vehicles - 5.1.2 High-temperature tests和AEC-Q104－Temperature Cycling測試。

十銓指出，此二者規範標準皆廣泛應用於車載電子零件驗證，其中AEC（Automotive Electronics Council） 汽車電子協會，是主要汽車製造商與主要零件製造商共同成立的團體，主要宗旨在於將車載電子零件的可靠性及認證標準規格化。

十銓進一步說，隨著電動車、油電混合車占比增加、車載影音娛樂及行車監控產品的蓬勃發展，以及工業產品上無風扇工業嵌入式電腦的應用，工業市場上對於可在極端溫度下維持可靠運行的儲存產品需求越來越高。

工業產品事業處強調，公司的極寬溫儲存產品系列針對這些需求而設計，可提供卓越的性能、可靠性和耐用性，十銓持續創新研發，開拓更多元的寬溫技術，使客戶能夠輕鬆的面對高溫的嚴苛環境，改善散熱問題，提升儲存效能，未來將持續因應環境的變化以及市場需求，打造最值得信賴的工業儲存解決方案。