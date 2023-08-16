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威剛XPG金牌認證電源供應器 CORE REACTOR II全球上市

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛科技今日宣布，旗下電競品牌XPG正式於全球販售XPG CORE REACTOR ll 80 PLUS金牌認證模組化電源供應器系列。照片／公司提供。
威剛科技今日宣布，旗下電競品牌XPG正式於全球販售XPG CORE REACTOR ll 80 PLUS金牌認證模組化電源供應器系列。照片／公司提供。

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌、威剛科技（3260）今（16）日宣布，旗下電競品牌XPG正式於全球販售 XPG CORE REACTOR ll 80 PLUS金牌認證模組化電源供應器系列，推出五款瓦數以及黑與白兩種顏色供玩家選擇，設計符合ATX3.0標準與PCIe 5.0 12VHPWR（12+4 Pin）的電源接口設計，提供新一代顯示卡足夠的供應電力。

搭配全日系 105℃ 耐溫等級電容，有效降低 35% 雜訊，提供高穩定供電、卓越可靠電源品質及效率、平衡的風扇曲線與安靜運行。

威剛指出，XPG不斷展現進步的野心與對玩家的承諾，第二代XPG CORE REACTOR系列，額外提供兩款高瓦數（1000瓦與1200瓦）選擇，以及精巧外型尺寸與美感兼具的外觀，是玩家不容錯過的最佳選擇。

威剛進一步說， XPG CORE REACTOR ll 80 PLUS金牌認證模組化電源供應器系列，針對高端顯卡於最大負載時所產生的巨大功耗量身訂製，搭載升級ATX 3.0 與 PCIe 5.0 12VHPWR（12+4 Pin）接頭，玩家無須擔憂接頭正確性，除了穩定性增強外，電源轉化率更有效率，為新一代大功耗電競系統提供穩定運行電力，輕鬆升級讓系統性能一次到位。

另外，XPG CORE REACTOR ll 80 PLUS金牌認證電源供應器通過80 PLUS金牌認證，提供高效電源轉換率與穩定電源輸出，實際測試數據已超過80 PLUS金牌認證標準，效率表現近白金等級標準，在20%負載時效率最高達到89%，50%負載時效率最高達到90.91%，100%負載時效率最高達到88%。

威剛強調，加上八項工業等級全面防護（OPP 、UVP、OVP、SCP、OTP、OCP、NLO 和S IP），讓玩家無後顧之憂的10年保固服務，零擔憂的安心戰遊，為玩家找到最適合系統的電源配置。

威剛 電源供應器 記憶體模組

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