半導體設備廠應材財報將公布 外界估營運將觸底反彈
美商半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）將於美東時間8月17日下午公布財報。研究機構估計，雖然大客戶台積電對AI長期樂觀但目前對營收影響仍低，不過重要的合作和收購擴大應材產品組合，整體營運將觸底反彈。
研究機構 Counterpoint Research 最新預測顯示，預期應材雖然汽車應用業績於2023年首季成長，但在下半年可能面臨一定程度的需求疲軟。
此外，該機構分析，應材客戶台積電對AI應用方面的長期趨勢維持樂觀預期。但相較於表現低迷的智慧型手機和PC產品，其對營收的影響目前仍相對較低。
整題而言，該機構分析，預計2023年下半年將出現溫和復甦，整體產能利用率將於2023年第2季度觸底反彈。
該機構也分析，重要的合作和收購擴大了應用材料公司的產品組合，使其在未來幾年在先進和特殊半導體市場占據很大市占。
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