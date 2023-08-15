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小米 CyberDog 2有隱藏版！採用元太可變色彩色電子紙 Prism

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
小米14日晚間舉行的新品發表會上，推出全新一代的仿生四足機器狗 CyberDog 2 。圖片來源：小米
小米14日晚間舉行的新品發表會上，推出全新一代的仿生四足機器狗 CyberDog 2 。圖片來源：小米

小米14日晚間舉行的新品發表會上，推出全新一代的仿生四足機器狗 CyberDog 2 （俗名：鐵蛋2），還有一款隱藏版，是採用元太（8069）可變色彩色電子紙 Prism 可通過電流變換色彩，視覺效果十足。

今年初的 CES 2023 美國消費電子展中，汽車大廠 BMW 繼2022年秀出可變換黑白兩色的 iX Flow 概念車款後，再乘勝追擊發布最新款概念車 i Vision Dee，以8種顏色的動態變換色彩特性，又為大眾帶來耳目一新的視覺驚豔。而為 BMW 提供可變換色彩新世代段碼電子紙顯示器 E Ink Prism™ 3 的元太科技，因此再度成為各大國際品牌廠爭相接洽，詢問合作採用電子紙的可能性。

6月間，首款包覆電子紙的概念款智慧馬桶 NUMI2.0，為廚衞領域寫下新頁！由廚房衛浴與馬桶品牌科勒（Kohler）打造的可變色電子紙馬桶，則在中國國際廚房衛浴設備展（Kitchen & Bath China）亮相，採用元太科技提供可動態變色、可彎折切割塑形的 E Ink Prism™ 電子紙材質，科勒讓精品馬桶的外觀保持雋永、俐落的幾何造型，卻也能不斷變化顏色與圖騰，客製化造型，以供用戶營造居家獨有的張力與空間氛圍。

E Ink Prism™ 電子紙薄膜是一種設計材料，可以改變日常生活中所觸及的表面，實現顏色動態變化，讓個人表達和設計更加自由，也應用在建築外觀、裝潢隔間與汽車外殼等產品，尤其以其極低耗電、輕薄耐用的特質，耐水性、耐塗刮，適合貼附於不同的立面與各式基板整合。

這次，小米 CyberDog 2 設計9個可拆卸的外殼，除了支持3D打印換裝，也可以採用元太可變色的電子紙顯示器 E Ink Prism™，打造出隨心所欲的客制化外觀。

據了解，小米尚未量產配備元太 Prism 可變色電子紙的鐵蛋2，而是先做概念式的產品發表。後續將視市場需求，決定量產時程。

小米 CyberDog 2 還有一一款隱藏版，採用元太可變色彩色電子紙Prism 可通過電流變換色彩。業者／提供
小米 CyberDog 2 還有一一款隱藏版，採用元太可變色彩色電子紙Prism 可通過電流變換色彩。業者／提供

電子紙 元太 小米

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