工研院攜手台積電逾30家企業 訂定半導體資安標準獲獎

台灣半導體產業對世界科技發展舉足輕重，為保護半導體設備資安，工研院在政府支持下攜手台積電等超過30家企業大廠，制定半導體設備資安標準，歷時3年研討才在去年正式發布SEMI E187半導體設備資安標準，因此工研院也獲SEMICON West資安論壇頒發SEMI 2023國際標準貢獻獎，肯定工研院的貢獻。

SEMI國際標準貢獻獎是表揚對半導體產業有極大貢獻者，工研院今年與台積電、英特爾、矽美科同獲肯定，由國際半導體產業協會（SEMI）於7月在美國舊金山舉行的SEMICON West資安論壇上頒發。

SEMI E187半導體設備資安標準讓企業在兼具高生產力與高效資安防禦策略的同時，也能達到合規要求，此標準為建構可信賴供應鏈生態體系邁出了成功的第一步，主要有4大指引，如作業系統規範、網路安全、端點防護、資訊安全監控等，讓半導體產線設備的資安防護設計有標準可循，需求方在採購時也能訂出清楚明確的資安要求。

今年SEMI主要表彰SEMI E187半導體設備資安標準及SEMI E188惡意軟體攻擊防護標準的兩大團隊。在此次SEMICON West資安論壇中，包括國際大廠英特爾、台積電、應用材料等講者，聚焦探討Cyber Security議題，更提出相關導入SEMI E187/E188的規劃，呼籲供應鏈應重視合規等。顯示半導體資安標準的制定，已受到全球高度的關注與肯定，更代表我國半導體設備業者若要打入國際半導體供應鏈，資安規範成為必備條件。

SEMI E187標準的誕生最關鍵的是各家廠商的資安意識抬頭，加上認同與行動支持，過去匯集聯電、日月光、力積電、台灣應材、南亞科、台達電、四零四科技、全景、神盾等34家產業代表及學界教授，歷時3年於2022年正式發布，成為少數由台灣主導制定的國際標準。