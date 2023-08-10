工研院攜手台積電力邀逾30家廠商 制定半導體設備資安標準獲肯定

半導體與資安是台灣近年重點發展產業之一，工研院在政府支持下，攜手台積電（2330）力邀逾30家廠商制定半導體設備資安標準，歷時三年召開近40場產、官、學、研討論會議，2022年正式發布 SEMI E187 半導體設備資安標準，成為少數由臺灣主導制定的國際標準，後續影響半導體設備產業深遠。國際半導體產業協會（SEMI）更於今（2023）年7月在美國舊金山舉行的 SEMICON West 資安論壇中頒發「SEMI 2023國際標準貢獻獎（2023 International SEMI Standards Excellence Award）」給工研院資通所組長卓傳育，表彰協助產業推動半導體供應鏈資訊安全貢獻。

SEMI國際標準貢獻獎的頒發是為表揚對產業有極大貢獻者，工研院今年與台積電、英特爾、矽美科同獲 SEMI 授獎肯定。今年 SEMI 主要表彰 SEMI E187 半導體設備資安標準及 SEMI E188 惡意軟體攻擊防護標準的兩大團隊。在此次 SEMICON West 資安論壇中，包括國際大廠英特爾、台積電、應用材料等講者，聚焦探討 Cyber Security議題，更提出相關導入 SEMI E187/E188 的規劃，呼籲供應鏈應重視合規等。顯示半導體資安標準的制定，已受到全球高度的關注與肯定，更代表我國半導體設備業者若要打入國際半導體供應鏈，資安規範成為必備條件。

數位發展部數位產業署作為產業推動的馬達，除了致力協助企業AI數位轉型，也著重因數位化而所延伸之資安課題，同時關注臺灣資安產業的發展。而此次獲獎的半導體設備資安標準 SEMI E187，即是在數位產業署支持下，委由工研院持續參與 SEMI 在資安方面的推動，讓臺灣有機會在國際發聲，並主導標準制定，同時輔導更多臺灣半導體設備廠商提前布局，結合國產資安技術能量，共同爭取國際大廠訂單。

工研院資通所組長卓傳育表示，SEMI E187 半導體設備資安標準，是一套務實指引，讓企業在兼具高生產力與高效資安防禦策略的同時，也能達到合規要求。此標準為建構可信賴供應鏈生態體系邁出了成功的第一步，主要有四大指引，如作業系統規範、網路安全、端點防護、資訊安全監控等，讓半導體產線設備的資安防護設計有標準可循，需求方在採購時也能訂出清楚明確的資安要求。

卓傳育強調，SEMI E187 標準的誕生最關鍵的是各家廠商的資安意識抬頭，加上認同與行動支持，過去匯集聯電、日月光、力積電、台灣應材、南亞科、台達電、四零四科技、全景、神盾等34家產業代表及學界教授，歷時三年於2022年正式發布，成為少數由臺灣主導制定的國際標準。展望未來，工研院也將持續建立標準落實示範案例，訂定驗證標準、推動認證機制，期望帶動更多產業投入供應鏈資安議題的重視，如面板、印刷電路板產業、電子零組件等，促進臺灣資安產業的全球商機，成為國際供應鏈可信賴合作夥伴。